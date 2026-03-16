सोलापूर विद्यापीठात करिअर संधींवर दोन दिवसीय ब्रिज कोर्स
सकाळ वृत्तसेवा
करकंब, ता. १६ : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या भूशास्त्र विभागातर्फे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) अंतर्गत ‘करिअर क्षितिजे : पर्यावरणशास्त्र, भूगर्भशास्त्र आणि जिओइन्फॉरमॅटिक्स क्षेत्रातील संधी’ या विषयावर दोन दिवसीय ब्रीज कोर्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंगळवार व बुधवारी (ता. १७ व १८) विद्यापीठाच्या रंगभवन सभागृहात हा कोर्स होणार असल्याची माहिती भूशास्त्र विभागाचे डॉ. विनायक धुळप यांनी दिली.
या ब्रीज कोर्सच्या माध्यमातून भूविज्ञान, पर्यावरणशास्त्र व जिओइन्फॉरमॅटिक्स या क्षेत्रांतील आधुनिक करिअर संधी, संशोधनाच्या नव्या दिशा तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक कौशल्यांविषयी विद्यार्थ्यांना व संशोधकांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. विविध विद्यापीठे, संशोधन संस्था व उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ संसाधन व्यक्ती या कार्यक्रमात मार्गदर्शन करणार आहेत.
या कार्यक्रमाचे आयोजन कुलगुरू प्रा. प्रकाश महानवर व प्रा. लक्ष्मीकांत दामा यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असून, प्रभारी कुलसचिव डॉ. अतुल लकडे यांचे सहकार्य लाभत आहे. प्रा. सिद्धाराम चौगुले व प्रा. महेश कंदी हे समन्वयक म्हणून काम पाहात आहेत.
सोलापूर शहरासह जिल्ह्यातील बारावी, पदवी व पदव्युत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी, संशोधक व जिज्ञासू विद्यार्थ्यांनी या ब्रीज कोर्समध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन करिअर मार्गदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे.
---
कोट :
पर्यावरणशास्त्र, भूगर्भशास्त्र आणि जिओइन्फॉरमॅटिक्स ही क्षेत्रे संशोधन, उद्योग व शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहेत. या ब्रीज कोर्सच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, कौशल्ये व भविष्यातील करिअर संधींबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळणार आहे.
- डॉ. विनायक धुळप, संचालक, भूशास्त्र संकुल
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.