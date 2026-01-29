पुणे

Pune Crime : सेवानिवृत्त मेजरची एक कोटीची फसवणूक; केअर टेकरसह साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल

caretaker fraud retired army major Pune : पुण्यात केअर टेकरने बनावट हस्ताक्षर करून सेवानिवृत्त लष्करी मेजरची एक कोटी ११ लाखांची फसवणूक केली. वृद्धाश्रमात राहणाऱ्या ज्येष्ठाच्या धनादेशांचा गैरवापर करून रक्कम काढण्यात आली. लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : देखभाल करणाऱ्या केअर टेकरने धनादेशावर बनावट हस्ताक्षर करून एका सेवानिवृत्त मेजरची एक कोटी ११ लाख ९४ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी केअर टेकरसह साथीदारांविरुद्ध लष्कर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

pune
