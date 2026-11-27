पुणे : शहरात पुणे महापालिकेकडून सुरू असलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला काही नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यास विरोध नाही; मात्र ती कायद्याच्या चौकटीत आणि योग्य पद्धतीने करावी, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली..ॲड. मृणाल ढोले-पाटील म्हणाल्या, कारवाई करताना प्रत्येक दुकानाचे स्वतंत्र मोजमाप आणि पंचनामा केला जात नाही. अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी होत नाही. टेरेसवरील हॉटेल आणि मोठ्या अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष केले जाते; मात्र हातावर पोट असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई केली जात आहे. व्यापाऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करून महापालिकेने कारभाराची श्वेतपत्रिका काढावी..ॲड. मंगेश ससाने यांनी महापालिका अधिनियमातील कलम २२६ नुसार नोटीस देऊन कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. थेट कलम २३२ नुसार कारवाई करणे चुकीचे असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही कारवाई न थांबल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे, बंडू कचरे यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.