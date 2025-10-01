पुणे

Pune Crime : साडेपाच कोटींची खंडणी उकळल्याप्रकरणी बंडू आंदेकर टोळीवर गुन्हा दाखल

कुख्यात बंडू आंदेकर टोळीने जमिनीवर कब्जा करून पाच कोटी ४० लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याचे आले समोर.
Bandu Andekar

Bandu Andekar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कुख्यात बंडू आंदेकर टोळीने जमिनीवर कब्जा करून पाच कोटी ४० लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
ransom
Extorting
Bandu Andekar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com