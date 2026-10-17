पुणे

Pune News : अभ्यासिका व ग्रंथालयाची तोडफोड प्रकरणी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; जातीवाचक शिवीगाळ, चोरी केल्याचा आरोप

एका खासगी अभ्यासिका व ग्रंथालयात अनधिकृतपणे प्रवेश करून तोडफोड केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांसह सात ते आठ जणांविरोधात पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पर्वती परिसरातील एका खासगी अभ्यासिका व ग्रंथालयात अनधिकृतपणे प्रवेश करून तोडफोड केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांसह सात ते आठ जणांविरोधात पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अभ्यासिका व ग्रंथालयातील साहित्याचे नुकसान करणे, चोरी करणे तसेच जाब विचारणाऱ्या फिर्यादीला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

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