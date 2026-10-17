Pune News : अभ्यासिका व ग्रंथालयाची तोडफोड प्रकरणी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; जातीवाचक शिवीगाळ, चोरी केल्याचा आरोप

पुणे - पर्वती परिसरातील एका खासगी अभ्यासिका व ग्रंथालयात अनधिकृतपणे प्रवेश करून तोडफोड केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांसह सात ते आठ जणांविरोधात पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अभ्यासिका व ग्रंथालयातील साहित्याचे नुकसान करणे, चोरी करणे तसेच जाब विचारणाऱ्या फिर्यादीला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे..याबाबत मुकुंद अनिल उर्फ अनिरुद्ध गायकवाड (वय ४५, रा. राजीवगांधीनगर, पर्वती पायथा) यांनी पर्वती पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार नगरसेवक सूरज नथुराम लोखंडे, प्रिया शिवाजी गदादे-पाटील, शिवाजी शिवा गदादे-पाटील, प्रेमराज गदादे-पाटील, कुमार जाधव यांच्यासह अन्य सात ते आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार १७ ऑक्टोबरला सर्व्हे क्रमांक १३२, पर्वती पायथा परिसरात विघ्नहर्ता इमारतीच्या मागे, नेर्लेकर हॉस्पिटलजवळ घडला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नगरसेवक आणि त्यांच्या समर्थकांनी पूर्वपरवानगीशिवाय ग्रंथालयात प्रवेश केला. त्यानंतर तेथील साहित्याची तोडफोड करून नुकसान करण्यात आले. तसेच सात लाख २७ हजार रुपयांच्या साहित्याची चोरी केल्याचाही आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर फिर्यादीने जाब विचारला. त्यावेळी आरोपींनी सर्वांसमक्ष जातीवाचक शिवीगाळ करून अपमानित केल्याचे फिर्यादीने तक्रारीत म्हटले आहे. या प्रकरणी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसारही (अॅट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त गजानन पवार या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.