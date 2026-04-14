Loni Kalbhor Crime News: कामाच्या पैशांच्या वादातून तरुणावर जीवघेणा हल्ला; दगडाने डोक्यात मार, चौघांविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिसांत गुन्हा

लोणी काळभोर : काम केलेल्या पैशांच्या वादातून एका तरुणाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करुन दगड डोक्यात घालून जखमी केल्याची घटना कुंजीरवाडी (ता. हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील मगरवस्ती परिसरात शुक्रवारी (१० एप्रिल) रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी आदेश अंकुश सोनवणे (वय १९, रा. शेवाळेवाडी फाटा, मांजरी बुद्रुक) यांनी पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून सुरज गोपीनाथ घोळवे (वय ३०), गोपीनाथ अजिनाथ घोळवे (वय ५०), राजू बिटटू घोळवे (वय ३५) व जनाबाई गोपीनाथ घोळवे (वय ४६, सर्व रा. कुंजीरवाडी, ता. हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आदेश सोनवणे यांच्या वडिलांकडे ट्रक ड्रायव्हर म्हणून काम करणाऱ्या सुरज घोळवे याने काही महिन्यांपूर्वीचे कामाचे पैसे मागण्यासाठी फोन करून शिवीगाळ केली होती. याबाबत जाब विचारण्यासाठी सोनवणे हे सुरजच्या घरी गेले होते. तेथे पैसे मागण्याबाबत विचारणा करताच वाद वाढला. त्याचवेळी राजू घोळवे याने मागून पकडले, तर सुरजने शिवीगाळ करत पैशांची मागणी केली. आदेश यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर सुरजची आई, वडील व इतर नातेवाईक तेथे जमा झाले. सर्वांनी मिळून आदेश यांना शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. यावेळी सुरज घोळवे याने दगड उचलून आदेश यांच्या डोक्यावर मारला. यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. यानंतर त्यांनी "पुन्हा आमच्या नादी लागलास तर जिवंत सोडणार नाही," अशी धमकी दिली ..जखमी अवस्थेत आदेश यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.