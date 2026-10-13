पुणे

Loni Kalbhor Crime : घटस्फोटानंतर माजी पत्नीच्या फेसबुक खात्याचा गैरवापर; वैयक्तिक फोटो अपलोड केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

घटस्फोटानंतर माजी पत्नीच्या जुन्या फेसबुक खात्याचा गैरवापर करून तिचा आणि तिच्या मित्राचा वैयक्तिक फोटो फेसबुकवर अपलोड केल्याचा प्रकार हवेली तालुक्यातील थेऊर येथे उघडकीस आला.
Facebook

Facebook

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणी काळभोर - घटस्फोटानंतर माजी पत्नीच्या जुन्या फेसबुक खात्याचा गैरवापर करून तिचा आणि तिच्या मित्राचा वैयक्तिक फोटो फेसबुकवर अपलोड केल्याचा प्रकार हवेली तालुक्यातील थेऊर येथे उघडकीस आला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Divorce
Men
Facebook
photo
Loni Kalbhor
account
husband wife conflict
Marathi News Esakal
www.esakal.com