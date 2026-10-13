Loni Kalbhor Crime : घटस्फोटानंतर माजी पत्नीच्या फेसबुक खात्याचा गैरवापर; वैयक्तिक फोटो अपलोड केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर - घटस्फोटानंतर माजी पत्नीच्या जुन्या फेसबुक खात्याचा गैरवापर करून तिचा आणि तिच्या मित्राचा वैयक्तिक फोटो फेसबुकवर अपलोड केल्याचा प्रकार हवेली तालुक्यातील थेऊर येथे उघडकीस आला आहे. .या प्रकरणी अभिजित उदय देशमुख (रा. थेऊर, ता. हवेली) याच्याविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर फोटो अपलोड करून बदनामी केल्याचा आरोप संबंधित महिलेने केला आहे..याप्रकरणी ३५ वर्षीय महिलेने पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिला आणि अभिजित देशमुख यांचा विवाह २०२३ मध्ये झाला होता. मात्र, कौटुंबिक वादातून दोघांचा कायदेशीर घटस्फोट झाला. त्यानंतर संबंधित महिला आपल्या आई-वडिलांकडे राहू लागली..१७ ऑगस्ट २०२६ रोजी महिलेच्या एका मित्रामार्फत तिच्या जुन्या फेसबुक खात्यावर तिचा आणि मित्राचा एकत्रित वैयक्तिक फोटो अपलोड केल्याची माहिती तिला मिळाली. या फेसबुक खात्याचा पासवर्ड माजी पतीकडे असल्याने, त्यानेच खात्याचा गैरवापर केल्याचा संशय महिलेने व्यक्त केला..या घटनेनंतर महिलेने २९ ऑगस्ट रोजी सायबर क्राईम पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. त्यानंतर सायबर पोलिसांनी संबंधित फेसबुक खाते आणि तांत्रिक माहितीची चौकशी केली. या चौकशीत काही मोबाइल क्रमांक समोर आले.अखेर १२ ऑक्टोबर रोजी महिलेने माजी पतीविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दिली. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास लोणी काळभोर पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.