MPSC Student Agitation : आंदोलनस्थळी विनापरवानगी ड्रोनचा वापर; पाच जणांवर गुन्हा

पुणे - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी विनापरवानगी ड्रोनचा वापर करून चित्रीकरण केल्याप्रकरणी पाच जणांवर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनाशी संबंधित हा दुसरा गुन्हा असून, पोलिसांनी ड्रोन जप्त केला आहे..याप्रकरणी पोलिस हवालदार युवराज भारत टोळे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार दिगंबर भारत खारे (रा. तुकाराम हाइट्स, तुकारामनगर, गायमुख, आंबेगाव), प्रमोद पाटील, शिवराज मोरे, ऋषिकेश गागुर्डे आणि अक्षय कांबळे यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. ५) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास टोळे हे एस. एम. जोशी पुलावर कर्तव्य बजावत होते. त्यावेळी आंदोलनस्थळी ड्रोन उडत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. शोध घेतला असता, आंदोलनाच्या मागील बाजूस जनरेटरजवळ दिगंबर खारे हा रिमोट कंट्रोलरच्या साहाय्याने ड्रोन चालवत असल्याचे आढळले.ड्रोन उडविण्यासाठी आवश्यक परवाना आणि स्थानिक पोलिसांची परवानगी आहे का, अशी विचारणा केली असता, कोणतीही परवानगी नसल्याचे त्याने सांगितल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. तसेच, आंदोलनातील इतरांच्या सांगण्यावरून ड्रोन आणल्याचेही त्याने सांगितल्याचे पोलिसांनी म्हटले आहे..दरम्यान, आंदोलनाची परवानगी रद्द केल्याची माहिती दिल्यानंतरही नवी पेठेतील लालबहाद्दूर शास्त्री रस्त्यावर आंदोलन केल्याप्रकरणी शुक्रवारी एमपीएससी विद्यार्थी प्रतिनिधींसह १५ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर ड्रोनप्रकरणी दुसरा गुन्हा दाखल झाला आहे. विश्रामबाग पोलिस पुढील तपास करत आहेत..‘विद्यार्थ्यांऐवजी माझ्यावर गुन्हा दाखल करा’एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात लोकप्रतिनिधी म्हणून सहभागी असतानाही पोलिस माझ्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना जाणीवपूर्वक त्रास देत आहेत. सरकारचे ऐकून विद्यार्थ्यांना नोटिसा देणे आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी हा त्रास दिला जात आहे. मात्र, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले. यासंदर्भात विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून, आंदोलनाला परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज सादर केले आहेत, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.