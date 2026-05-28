Loni Kalbhor Crime : दिराची सुटका करायची असेल तर मला शरीरसुख दे, नाहीतर त्याला जेलमध्ये सडवतो, अशी धमकी देणाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर : अल्पवयीन मुलीचा हात पकडून तिची छेडछाड केल्याप्रकरणी येरवडा कारागृहात सजा भोगत असलेल्या दिराची सुटका करायची असेल तर मला शरीरसुख दे, नाहीतर त्याला जेलमध्ये सडवतो. अशी धमकी देवुन महिलेला शिवीगाळ करणाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याप्रकरणी ३२ वर्षांच्या पिडीतेने दिलेल्या फिर्यादीवरून कैलास दौलत सावंत (रा. चव्हाण वस्ती, थेऊर ता. हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पिडीता १६ मे रोजी रात्री ९.३० वाजण्याच्या सुमारांस नेहमीप्रमाणे घराचे पाठीमागे येथे शौचास जात होती, त्यावेळी रस्त्यामध्ये तिच्या ओळखीचा कैलास सावंत हा तेथे आला. व 'तुझ्या दिराची सुटका करायची असेल तर माझ्या सोबत झोप' असे म्हणाला. त्यावेळी तिने त्यास शिव्या दिल्या व तेथून घरी निघुन आली. ती खुप घाबरली असल्याने व तिच्या घरी कोणी कर्ता पुरुष नसल्याने याबाबत तिने कोणास काही सांगीतले नाही..त्यानंतर २० मे रोजी याची पुनरावृत्ती झाली. त्यानंतर २२ मे रोजी रात्री ९.३० वाजण्याच्या सुमारास पुन्हा सावंत याने तिला माळरानामध्ये गाठुन तिचा हात पकडला व तिच्याकडे शरीर सुखाची मागणी केली. त्याने हात पकडल्याने तिला खुप राग आला त्यामुळे पिडीतेने त्याला शिव्या दिल्या..त्यावेळी त्याने तिला 'तु जर माझ्या सोबत झोपली नाहीस, तर मी तुझ्या दिराला सोडणार नाही त्याला जेलमध्ये सडवतो.' असे म्हणून शिवीगाळ करत तेथुन निघुन गेला, त्यानंतर पिडीताने घरी येवुन सदरबाबत सासु सासरे व ननंदेला सर्व हकीकत सांगीतली. त्यामुळे तिला धीर आला व त्यानंतर तिने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.