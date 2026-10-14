Shirur Crime : अपहार केल्याप्रकरणी टपाल खात्याच्या डाकपालाविरूद्ध गुन्हा दाखल; डाकपाल फरार

शिरूर - टपाल खात्याच्या गोलेगाव (ता. शिरूर) शाखेत विविध खातेदारांकडून मुदत ठेवीसाठी आलेले सुमारे १७ लाख रूपये सरकारी खात्यात न भरता त्या रकमेचा परस्पर अपहार केल्याप्रकरणी या शाखेतील डाकपालाविरूद्ध शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच शाखा डाकपाल फरार झाला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..बारामती डाक विभागातील केडगाव उपविभागाचे सहायक अधीक्षक शशिकांत सिंग यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राजेश जबा खुडे (वय-५६, रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, जि. पुणे) याच्याविरूद्ध बनावट खाते क्रमांक, खोट्या नोंदी व शासकीय दस्तऐवजांचा वापर करून खातेदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, राजेश खुडे हा टपाल खात्याच्या गोलेगाव शाखेत शाखा डाकपाल म्हणून कार्यरत होता..टपाल खात्यात मुदत ठेवीच्या रकमा जमा करण्याचे काम त्याच्याकडे होते. मात्र, त्याच्या कामकाजाबद्दल व ठेवी ठेवण्यासाठी दिलेल्या रकमांची नोंद व्यवस्थित होत नसल्याची तक्रार काही ग्राहकांनी टपाल खात्याकडे लेखी व तोंडी स्वरूपात तक्रारी केल्यानंतर, सहा महिन्यांपूर्वी वरिष्ठ पातळीवरून याबाबत चौकशी सुरू झाली. दोन महिन्यांपासून गोलेगाव शाखेतही चौकशी व तपासणी सुरू झाल्यानंतर खुडे फरार झाला..टपाल खात्याचे शशिकांत सिंग यांनी केलेल्या चौकशीतून खुडे याने गोलेगाव शाखेतील रवींद्र कोंडीबा थेऊरकर, योगीता रवींद्र थेऊरकर, मोहन शंकर रसाळ व पांडुरंग भगवान वाखारे या खातेदारांनी मुदत ठेवीसाठी वेळोवेळी दिलेल्या रकमा सरकारी खात्यात न भरता स्वतःकडेच ठेवल्याचे स्पष्ट झाले.संबंधित खातेदारांना स्वतःच्या हस्ताक्षरात खातेपुस्तक देऊन त्यामध्ये खातेक्रमांक व व्यवहारांच्या नोंदी केल्याचे तसेच या नोंदी अधिकृत वाटाव्यात यासाठी त्यावर डाकघराचे शिक्के मारल्याचे या तपासातून निष्पन्न झाले. अशाप्रकारे सुमारे १७ लाख रूपयांचा अपहार केल्याचे प्रथमदर्शनी निष्पन्न झाल्याने सिंग यांनी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली..फिर्यादीसह ज्यांची फसवणूक झाली त्यांचे जाबजबाब पोलिसांनी नोंदविले असून, पोलिस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक सागर शेलार पुढील तपास करीत आहेत. टपाल खात्याच्या गोलेगाव शाखेतून अशाप्रकारे आणखी कुणाची फसवणूक झाली असल्यास शिरूर पोलिस ठाण्यात संपर्क (दूरध्वनी क्र. ०२१३८ : २२२१३९) साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.