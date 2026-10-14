पुणे

Shirur Crime : अपहार केल्याप्रकरणी टपाल खात्याच्या डाकपालाविरूद्ध गुन्हा दाखल; डाकपाल फरार

विविध खातेदारांकडून मुदत ठेवीसाठी आलेले सुमारे १७ लाख रूपये सरकारी खात्यात न भरता त्या रकमेचा परस्पर अपहार.
Crime

Crime

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नितीन बारवकर
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शिरूर - टपाल खात्याच्या गोलेगाव (ता. शिरूर) शाखेत विविध खातेदारांकडून मुदत ठेवीसाठी आलेले सुमारे १७ लाख रूपये सरकारी खात्यात न भरता त्या रकमेचा परस्पर अपहार केल्याप्रकरणी या शाखेतील डाकपालाविरूद्ध शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वीच शाखा डाकपाल फरार झाला असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

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