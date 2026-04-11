Pune Crime : लैंगिक छळ प्रकरणात खासगी कंपनीतील अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

पुणे - खासगी कंपनीतील कर्मचारी महिलेचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह पाच जणांवर शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..याबाबत एका ३३ वर्षीय महिला कर्मचाऱ्याने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, 'आनंद राठी वेल्थ' कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश रावल, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी फिरोज अजीज, एच आर विभागाच्या प्रमुख तेजल शहा कार्यकारी संचालक स्वपन चक्रवर्ती आणि सोनाली रावल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मे २०२४ पासून हा प्रकार सुरू होता..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला शिवाजीनगर भागातील आनंद राठी वेल्थ या खासगी वित्तीय संस्थेत कामाला आहे. कंपनीतील कार्यकारी संचालक चक्रवर्ती याने महिलेशी लगट करून तिचा विनयभंग केला. महिलेचा पाठलाग करून तिचा छळ केला. याबाबतची तक्रार कोणाला केल्यास कंपनीतून काढून टाकेल, अशी धमकी दिली..त्यानंतर महिलेने कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह अन्य संचालकांकडे तक्रार दिली. या तक्रारीची दखल घेतली नाही व चक्रवती याला पाठीशी घातले. तक्रारीची दखल न घेता सूडबुद्धीने दुबईतील कार्यालयात बदली केली, असे महिलेने फिर्यादीत नमूद केले आहे. पोलिस उपनिरीक्षक जाधव तपास करत आहेत..कंपनी प्रशासनाची भूमिकाया प्रकरणात कंपनीने सुरुवातीपासूनच तक्रारदार यांना योग्य प्रक्रियेचा सल्ला दिला असून सर्व मंचांवर सहकार्य केले आहे. याबाबत मुंबई पोलिसांकडे पूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारीत क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला आहे. तक्रारदाराने विविध मंचांचा वापर करून अनावश्यक दबाव निर्माण करण्याचा आणि कंपनीची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते.