Theur Crime : अल्पवयीन मुलाच्या मारहाण प्रकरणात दोघांवर गुन्हा दाखल; हार्डवेअर चालकाला केले अटक

- सुनील जगतापथेऊर - नायगाव फाटा येथून बेपत्ता झालेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचा अखेर लोणी काळभोर पोलिसांनी शोध लावून त्याला सुखरूप उरुळी कांचन पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. मात्र, या प्रकरणाला आता धक्कादायक वळण मिळाले असून, बेपत्ता होण्यापूर्वी संबंधित मुलाला थेऊर फाटा परिसरातील एका हार्डवेअर दुकानात अमानुषपणे मारहाण करण्यात आल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. हार्डवेअर चालकासह एका अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, मुख्य आरोपीला रात्री उशिरा अटक करण्यात आली आहे..पियुष संदीप शिंदे (वय १६ वर्षे १० महिने) असे मारहाण झालेल्या मुलाचे नाव असून, रणजित कालुसिंग रावणा राजपूत (वय-२८, रा. महादेव ट्रेडर्स, थेऊर फाटा, पुणे) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याशिवाय एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी पियुषची आई मनिषा संदीप शिंदे (वय-३५, रा. नायगाव फाटा, कुंजीरवाडी, ता. हवेली, जि. पुणे) यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पियुष हा मागील सहा दिवसांपासून बेपत्ता होता. त्याच्या अपहरणाची तक्रार उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, थेऊर फाटा परिसरातील महादेव ट्रेडर्स या हार्डवेअर दुकानात त्याला बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा व्हिडिओ समोर आला. या व्हिडिओमध्ये पियुषला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी आणि लाकडी बांबूने मारहाण केली जात असल्याचे स्पष्ट दिसत असल्याने संतापाची लाट उसळली होती..लोणी काळभोर पोलिसांची तत्परताया घटनेची गंभीर दखल घेत लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार निलेश कोल्हे आणि पोलीस अंमलदार सचिन सोनवणे यांनी पियुषचा शोध सुरू केला. कुंजीरवाडी परिसरातील एका ट्रक पार्किंगमध्ये पियुष आढळून आला. पोलिसांनी त्याची ओळख पटवून चौकशी केली असता, तो ट्रकसोबत स्वेच्छेने कराडला गेला असल्याचे समोर आले. यानंतर लोणी काळभोर पोलिसांनी उरुळी कांचन पोलिसांना माहिती देत पियुषला त्यांच्या ताब्यात दिले..दरम्यान,व्हायरल व्हिडिओ पाहिल्यानंतर पियुषच्या आईच्या डोळ्यात अश्रू आले. त्यांनी तातडीने लोणी काळभोर पोलीस ठाणे गाठत मुलावर चोरीच्या संशयातून अमानुष अत्याचार करण्यात आल्याची तक्रार दिली.२३ मे रोजी दुपारी चारच्या सुमारास आरोपींनी पियुषला पकडून महादेव ट्रेडर्स दुकानात डांबून ठेवले.त्याला शिवीगाळ करत हाताने,लाथाबुक्क्यांनी आणि लाकडी बांबूने मारहाण केली.एवढेच नव्हे तर मारहाणीचा व्हिडिओही तयार करण्यात आला..त्यानुसार आरोपी रणजित राजपूत आणि एका अल्पवयीन मुलाविरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम ११८(१), ३५२, ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल होताच लोणी काळभोर पोलिसांनी गुरुवारी रात्री उशिरा रणजित राजपूत याला अटक केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक योगेश पैठणे करत आहेत.