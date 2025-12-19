पुणे

Pune Crime : बंडू आंदेकरच्या दोन वकिलांवर गुन्हा दाखल; दोन पिस्तुलांसह चांदीचे दागिने, कागदपत्रे जप्त

कुख्यात गुंड बंडू आंदेकरच्या नातवाच्या घरात झडती घेत असताना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोन वकिलांवर समर्थ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पुणे - कुख्यात गुंड बंडू आंदेकरच्या नातवाच्या घरात झडती घेत असताना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोन वकिलांवर समर्थ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईत पोलिसांनी दोन पिस्तुलांसह चांदीचे दागिने, रोकड, तसेच कागदपत्रे जप्त केली.

