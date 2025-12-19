Pune Crime : बंडू आंदेकरच्या दोन वकिलांवर गुन्हा दाखल; दोन पिस्तुलांसह चांदीचे दागिने, कागदपत्रे जप्त

पुणे - कुख्यात गुंड बंडू आंदेकरच्या नातवाच्या घरात झडती घेत असताना सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी दोन वकिलांवर समर्थ पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला. या कारवाईत पोलिसांनी दोन पिस्तुलांसह चांदीचे दागिने, रोकड, तसेच कागदपत्रे जप्त केली. .याबाबत गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथकातील पोलिस हवालदार प्रफुल्ल चव्हाण यांनी फिर्याद दिली आहे. खंडणी विरोधी पथकातील पोलिस कर्मचारी मयूर भोकरे, अमोल आवाड हे गस्त घालत होते. त्यावेळी आंदेकर टोळीतील तन्मय गणेश कांबळे (रा. नाना पेठ) याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने कांबळेला ताब्यात घेतले..त्यानंतर पोलिसांचे पथक डोके तालीम परिसरात गेले. तेथील चार मजली इमारतीत आंदेकरची मुलगी वृंदावनी वाडेकर राहायला आहे. तिचा मुलगा स्वराजला अटक केली. पोलिसांनी घराची झडती घेतली. तेथून दोन पिस्तुले, एक एअर गन, १७ लाख १५ हजार २६० रुपये, १८ लाख ८४ हजार रुपयांच्या चांदीच्या वस्तू असा मुद्देमाल जप्त केला..तेथील भाडेकरू प्रभू मारुती लोकरे याच्या घराची झडती घेण्यात आली. पोलिसांनी ई-साक्ष ॲपद्वारे चित्रीकरण केले. त्यावेळी दोन वकील तेथे आले. ‘बंडू आंदेकर आमचे अशील आहेत. तुम्ही महिलेच्या घराचे कुलूप तोडून आत शिरले’, असे वकिलांनी सांगितले. त्यावेळी खंडणी विरोधी पथकातील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अश्विनी जगताप तेथे होत्या..कारवाई कायदेशीर, पोलिसांना त्यांचे काम करू द्या‘आमची कारवाई कायदेशीर असून, पोलिसांना काम करू द्या’, असे पोलिस निरीक्षक जगताप यांनी वकिलांना सांगितले. त्यानंतर वकिलांनी त्यांच्याकडे घरझडतीची परवानगी आहे का? अशी विचारणा करून अरेरावी केली, तसेच सरकारी कामात अडथळा आणला, असे पोलिस हवालदार प्रफुल्ल चव्हाण यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.