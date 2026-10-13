Pune News : विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहात घुसखोरी करणाऱ्या दोघांवर गुन्हा

पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मुलींच्या वसतिगृहात अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याप्रकरणी दोघा विद्यार्थ्यांवर चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रविवारी (ता. ११) घडलेल्या या प्रकारानंतर संतप्त विद्यार्थिनींनी वसतिगृह परिसरात ठिय्या आंदोलन करत विद्यापीठ प्रशासनाला धारेवर धरले होते..याप्रकरणी विद्यापीठाचे सुरक्षा अधिकारी संपत पांडुरंग पाटील यांनी चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार प्रमोद राठोड आणि ओंकार गोरे (दोघे रा. मुलांचे वसतिगृह, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ) या दोघा संशयितांविरुद्ध अनधिकृतपणे प्रवेश केल्याप्रकरणी कलम ३२९ (१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलींच्या वसतिगृह परिसरात पुरुषांना प्रवेशबंदी आहे. तरीही रविवारी दोघा विद्यार्थ्यांनी अनधिकृतपणे आत प्रवेश केला. त्यानंतर वसतिगृहातील एका विद्यार्थिनीबाबत गैरप्रकार घडल्याचे समोर येताच विद्यार्थिनींमध्ये संतापाची लाट उसळली. विद्यार्थिनींनी त्याच रात्री वसतिगृहाच्या परिसरात एकत्र येत आंदोलन पुकारले..विद्यार्थिनींच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांची भेट घेऊन वसतिगृहातील सुरक्षेच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले. विद्यापीठ प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चतुःशृंगी पोलिसांत तक्रार दिली. दरम्यान, या घटनेमुळे विद्यापीठ परिसरातील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.