Uruli Kanchan Crime : विनयभंग व बेकायदेशीर सावकारकी करणे या कृत्याबद्दल उरुळी कांचनमध्ये गुन्हा दाखल

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - विनयभंग व बेकायदेशीर सावकारकी करणे या कृत्याबद्दल उरुळी कांचन येथे एकावर गुन्हा दाखल. प्रमोद उर्फ परमेश्वर मोहन मारकड रा. उरुळी कांचन असे त्या सावकाराचे नाव आहे. ही महिला तक्रार देण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये गेली असता बेकायदा सावकाराच्या समर्थक महिलांनी पोलिसांसमोरच तिला धमकावत गोंधळ घातला, पोलीस मात्र बघत बसले. हा व्हिडीओ प्रचंड प्रमाणात समाज माध्यमावर प्रसारित होण्याने उरुळी कांचन पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..दिंनाक ०८/०२/२०२५ पासुन ०९/०८/२०२६ पर्यंत वेळोवेळी प्रमोद मारकड याने ३५ वर्षीय किराणा दुकानचा व्यवसाय करणाऱ्या महिलेला सतत फोन करून 'तु एकटी का फिरत नाही, तुझ्या पतीला सोबत घेवुन का फिरते, तु मला एकटी भेट तुला लागतील तर अजुन पैसे देतो, असे म्हणुन तिला एकटीला भेटायला बोलवत होता, पाठलाग करत होता..'विशेष म्हणजे याच काळात परमेश्वर मोहन मारकड याने बेकायदा सावकारी करताना या महिलेला दिलेल्या ३ लाख १४ हजार रकमेसाठी व्याजासहित १० लाख ८४ हजार रुपये वसूल करून देखील अजून पैशासाठी तगादा करीत होता व छळ करत होता.या जाचाला वैतागून या महिलेने त्याच्या विरुद्ध उरुळी कांचन पोलिसात विनयभंग व बेकायदेशीरपणे सावकारकी करणे या कारणास्तव तक्रार दिली. त्यानुसार पोलिसांनी बी एन एस ७८(१),७९,महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ चे कलम ३९ अन्वये त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास चालू आहे..या घटनेत महिला पोलीस स्टेशनला गेल्यावर बेकायदेशीर सावकाराच्या समर्थक महिलांनी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन पोलिसांसमोरच तिला धमकावत पोलीस तक्रार द्यायची नाही, असे सांगून पोलिसांवर सुद्धा दबाव टाकला होता. हा सगळा प्रकार होत असताना पोलीस हदबलतेने पाहत बसले होते. ही बाब पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर प्रकाश टाकत आहे. यामुळे पोलिसांचा गुन्हेगारांवर कोणताही धाक नाही, अशीच धारणा उरुळी कांचन परिसरातील नागरिकांची झाल्याने पोलिसांच्या कर्तव्यदक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.