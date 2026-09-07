Pune News : पुणे शहरात दहीहंडीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या १० मंडळांवर गुन्हे; ११६ मंडळांवर न्यायालयीन खटले दाखल

पुणे - दहिहंडी आणि गणेश उत्सवात डीजेच्या कर्णकर्कश आवाजाला पुणेकरांचा वाढता विरोध आणि पोलिसांनी घालून दिलेली ‘चार बेस, चार टॉप’ची मर्यादा ओलांडणाऱ्या १० दहीहंडी मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर ११६ मंडळांवर थेट न्यायालयात खटले दाखल करत पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईदरम्यान चार प्लाझ्मा, चार प्रेशर मिडसह सहा ध्वनियंत्रणा जप्त करण्यात आल्या आहेत..शहराचा मध्यवर्ती भाग असलेल्या परिमंडळ एकच्या हद्दीत सर्वाधिक म्हणजे ५५ मंडळावर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी शहरातील तब्बल १ हजार १०० मंडळांच्या ध्वनीच्या तीव्रतेचे पातळी तपासली होती. या वेळी ध्वनीची तीव्रता किती होती, याची नोंद करण्यात आली.या नोंदींचे परीक्षण करून निर्धारित ध्वनिमर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित मंडळांवर गुन्हे दाखल करण्यासह कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांनी दिला होता. त्यानुसार एक हजार १०० मंडळांच्या ध्वनीच्या 'रीडिंग'चे परीक्षण करून नियमभंग करणाऱ्या मंडळांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली..पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवातील डीजेचा मुद्दा यंदा चांगलाच चर्चेत आला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वसामान्य पुणेकरांकडून डीजेच्या मोठ्या आवाजाला विरोध होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता.६) डीजेविरोधात मोठा मोर्चाही काढण्यात आला होता.अधिक क्षमतेची ध्वनिव्यवस्था वापरणाऱ्या मंडळांवरही कारवाई -पोलिसांनी दहीहंडीपूर्वीच डीजे आणि ध्वनिवर्धकांच्या वापराबाबत नियमावली जाहीर केली होती. त्यानुसार चार बेस आणि चार टॉपची मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र, काही भागांत चार बेस, चार टॉपची संख्या मर्यादित असली, तरी आवाज कर्णकर्कश पातळीवर पोहोचल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. केवळ ध्वनियंत्रणांची संख्या मर्यादित ठेवणे पुरेसे नसून, निर्धारित डेसिबल पातळीचेही पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे चार बेस आणि चार टॉपची मर्यादा पाळूनही ध्वनीची निर्धारित पातळी ओलांडणाऱ्या मंडळांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. अधिक क्षमतेची ध्वनिव्यवस्था वापरणाऱ्या मंडळांवरही पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करून ध्वनियंत्रणा जप्त केल्या..परिमंडळ चार आणि पाचमध्ये एकही खटला नाही -परिमंडळ चार आणि पाचमध्ये एकही खटला दाखल करण्यात आलेला नाही. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीतील कारवाईतून पोलिसांनी ध्वनिप्रदूषणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पोलिसांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने बीएनएसनुसार १० गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आगामी गणेशोत्सवातही ध्वनिमर्यादा ओलांडणाऱ्या मंडळांवर पोलिसांची करडी नजर राहणार आहे..परिमंडळ व दाखल खटले -१ - ५५२ - २३३ - १०४ - ०५- ०६ - २७७ - १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.