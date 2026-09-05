पुणे

Cast Validity : व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राला तीन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ; मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश निश्चित विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तीन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ; अनुसूचित जाती, विमुक्त, भटक्या, ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गांना दिलासा
Three-month extension for caste validity certificate submission.

Three-month extension for caste validity certificate submission.

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत परिपत्रक जाहीर केले आहे.

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