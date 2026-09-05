Cast Validity : व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राला तीन महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ; मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना दिलासा

पुणे : राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने याबाबत परिपत्रक जाहीर केले आहे..अभियांत्रिकी, वैद्यकीय यांसह इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिपत्रकाच्या दिनांकापासून पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत संबंधित विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे..ही अंतिम संधी असून त्यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गातील प्रवेश निश्चित झालेल्या विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी प्रवेशाच्या अर्जाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांची मुदत यापूर्वीच देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.