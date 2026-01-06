CBSE Exam Counseling : सीबीएसई बोर्डाचा मोठा निर्णय; दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २४ तास टोल-फ्री समुपदेशन सेवा सुरू!

पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य मानसिक आणि सामाजिक समुपदेशन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी आणि त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी आता सीबीएसईने एक पाऊल उचलले आहे. या सेवेचा पहिला टप्पा मंगळवारपासून सुरू झाला असून तो एक जूनपर्यंत असणार आहे..परीक्षेसंदर्भातील ताणतणाव कमी करणे, भावनिक स्वास्थ्य जपणे आणि विद्यार्थ्यांना १७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या लेखी परीक्षांना आत्मविश्वास, मानसिक संतुलन चांगले ठेवून सामोरे जाता यावे, हा सीबीएसईच्या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ताणाचे व्यवस्थापन, प्रभावी अभ्यास पद्धती आणि भावनिक आरोग्य यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सीबीएसईच्या ‘www.cbse.gov.in’ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..Pune News : "सहकारी संस्थांनी वित्तीय साक्षरता अभियान राबवावे"- विद्याधर अनास्कर.इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांचे मानस-सामाजिक स्वास्थ्य जपण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून, विद्यार्थी आणि पालकांनी या सर्व सहाय्य सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सीबीएसईने केले आहे..२४ तास असेल ‘टोल-फ्री’ सेवा (१८००-११-८००४) सुरूसीबीएसईने विद्यार्थ्यांना मानसिक आणि सामाजिक समुपदेशन करण्यासाठी २४ तास चालू असणारी ‘टोल-फ्री’ सेवा सुरू केली आहे. या टोल-फ्री सेवेचा ‘१८००-११-८००४’ हा क्रमांक असून याद्वारे हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत चोवीस तास मदत घेता येऊ शकते. ‘इंटरॲक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स सिस्टिम’द्वारे तणावमुक्त अभ्यासाची तयारी, वेळ आणि ताणाचे व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन, वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे तसेच सीबीएसईशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.- टोल फ्री क्रमांक : १८००-११-८००४.टेली-कौन्सेलिंग सेवा उपलब्धविद्यार्थी आणि पालक ७३ प्रशिक्षित तज्ज्ञांच्या पॅनेलशी संवाद साधू शकतात. यात सीबीएसई संलग्न शाळांतील प्राचार्य, समुपदेशक, विशेष शिक्षक आणि मानसशास्त्रज्ञांचा समावेश आहे. त्यातील ६१ समुपदेशक भारतातील असून, १२ समुपदेशक नेपाळ, जपान, कतार, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये कार्यरत आहेत. ही सेवा स्वयंसेवी तत्त्वावर दिली जाते.- (सोमवार ते शुक्रवार, सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ५.३०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.