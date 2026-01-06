पुणे

CBSE Exam Counseling : सीबीएसई बोर्डाचा मोठा निर्णय; दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २४ तास टोल-फ्री समुपदेशन सेवा सुरू!

Board Exams 2026 : सीबीएसई बोर्डाच्या १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचा ताण कमी करण्यासाठी २४ तास टोल-फ्री समुपदेशन आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन सुरू करण्यात आले आहे.
CBSE Launches Psychological Support for Board Exams

मीनाक्षी गुरव @GMinakshi_Sakal
पुणे : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विनामूल्य मानसिक आणि सामाजिक समुपदेशन सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी आणि त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी आता सीबीएसईने एक पाऊल उचलले आहे. या सेवेचा पहिला टप्पा मंगळवारपासून सुरू झाला असून तो एक जूनपर्यंत असणार आहे.

