Virdhaval Jagdale : सीबीएसई शाळा आता प्रत्येक तालुक्यात

पुणे - 'पुरंदर तालुक्यात महात्मा फुले यांच्या खानवडी या मूळ गावी बांधण्यात आलेल्या ज्योती सावित्री जिल्हा परिषद शाळेचे शनिवारी (ता. ११) उद्घाटन होणार आहे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाची (सीबीएसई) जिल्हा परिषदेची राज्यातील ही पहिली शाळा ठरली आहे. या धर्तीवर जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात एक सीबीएसईची शाळा सुरू करण्यात येणार आहे,' अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी दिली..खानवडीतील शाळेचे उद्घाटन शनिवारी (ता. ११) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत जगदाळे बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे उपस्थित होते..जगदाळे म्हणाले, 'सध्या पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता दुसरीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. त्यासाठी २६० विद्यार्थ्यांचा प्रवेश झाला आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता सहावीपासून निवासी शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या वसतिगृहाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.'.व्यवस्थापनासाठी नियामक मंडळखानवडीच्या शाळेसाठी नियामक मंडळ करण्याचे निश्चित झाले आहे. या मंडळामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत समाजातील नामवंत व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ज्याचा फायदा शाळेच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी होईल. ही शाळा सामाजिक परिवर्तनाचे केंद्र बनेल, असे गजानन पाटील यांनी सांगितले..शाळा दृष्टिक्षेपात'क्रिस्टल हाउस इंडिया' ही संस्था शाळा चालविणारशाळेमध्ये जिल्हा परिषदेचे असणार नियंत्रणजिल्हा परिषदेला वर्षातून दोन वेळा शाळेला अहवाल द्यावा लागणारतीन वर्षांनी शाळेबाबत पडताळणी होणारफियाट इंडिया कंपनीकडून सीएसआरचा निधी : २१ कोटी रुपयेजिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषदेचा स्वनिधी : १५ कोटी रुपयेविद्यार्थ्यांची प्रस्तावित क्षमता : १,९८०.