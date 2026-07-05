CBT exam security: सीबीटी परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित; हॅकिंगची शक्यता नाही : एमपीएससीचे स्पष्टीकरण, वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर आयोगाने प्रसिद्ध केले ‘एफएक्यू’

प्रज्वल रामटेके पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध स्पर्धा परीक्षांच्या आयोजनासाठी परीक्षा व्यवस्थेत बदल करण्यात आला असून ऑनलाइन परीक्षेला राज्यभरातून विरोध होत आहे. असे असताना एमपीएससीने उमेदवारांच्या मनातील संभ्रम दूर करण्यासाठी ‘वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवर’ (एफएक्यू) स्पष्टीकरण दिले आहेत. परीक्षा प्रक्रिया अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूर्णपणे सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह असेल, असा विश्वास आयोगाने व्यक्त केला आहे..यासंदर्भात आयोगाने एफएक्यू प्रसिद्ध केले आहेत. राज्यातील गट-अ, गट-ब आणि गट-क संवर्गातील अनेक परीक्षा वर्षभर घ्याव्या लागत असल्याने पारंपरिक ओएमआर पद्धतीला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील आधुनिक परीक्षा प्रणालीशी सुसंगत राहण्यासाठी संगणक प्रणालीवर आधारित (सीबीटी) परीक्षा पद्धती स्वीकारण्यात आली आहे. डिसेंबर २०२२ पासून आतापर्यंत १३८ संवर्गांच्या परीक्षा यशस्वीपणे सीबीटी पद्धतीने घेण्यात आल्या असून, त्याचा सकारात्मक अनुभव मिळाल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..हॅकिंग आणि पेपरफुटी अशक्यसीबीटी परीक्षेत वापरले जाणारे संगणक इंटरनेटशी जोडलेले नसतात. त्यांना बाह्य उपकरणे जोडण्याचीही सुविधा नसल्यामुळे बाह्य माध्यमातून संगणक हॅक होण्याची शक्यता नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रश्नपत्रिका परीक्षा सुरू होईपर्यंत ‘एनक्रिप्टेड’ स्वरूपात सुरक्षित ठेवली जाते. उमेदवार लॉग-इन केल्यानंतरच ती ‘डिक्रिप्ट’ होते. त्यामुळे पेपरफुटीचा धोका टाळला जातो. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), बायोमेट्रिक पडताळणी, सीसीटीव्ही, लाईव्ह मॉनिटरिंग, मोबाईल जॅमर, ब्राऊजर लॉकडाऊन, ऑडिट लॉग्स यांसारख्या अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणांचा वापर करण्यात येणार आहे. प्रत्येक परीक्षा केंद्राचे डिजिटल सिक्युरिटी ऑडिट ‘सी-डॅक’ या शासनमान्य संस्थेमार्फत केले जाणार असल्याचे आयोगाने सांगितले आहे..तांत्रिक बिघाड झाल्यास उमेदवारांचे नुकसान होणार नाहीपरीक्षेदरम्यान तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यास परीक्षा ज्या प्रश्नावर थांबली होती, त्याच प्रश्नापासून पुन्हा सुरू होईल. बिघाडामुळे उमेदवाराचा जितका वेळ वाया जाईल, तितकाच अतिरिक्त वेळ दिला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही उमेदवाराचे नुकसान होणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ओएमआर पद्धतीत एकदा उत्तर भरल्यानंतर ते बदलण्याची सुविधा नसते. मात्र, सीबीटी परीक्षेत उमेदवारांना ‘मार्क फॉर रिव्ह्यू अँड नेक्स्ट’ हा पर्याय उपलब्ध असेल. त्यामुळे परीक्षा संपण्यापूर्वी संबंधित प्रश्नाकडे पुन्हा जाऊन उत्तर बदलता येणार आहे. ‘सेव्ह अँड नेक्स्ट’ पर्याय निवडल्यास उत्तर जतन होऊन पुढील प्रश्नाकडे जाता येईल..नॉर्मलायझेशन केवळ बहुसत्रीय परीक्षांसाठीउमेदवारांची संख्या जास्त असल्यास परीक्षा एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये घेतली जाईल. प्रत्येक सत्रासाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका असली तरी त्यांच्या अवघडपणातील फरक विचारात घेऊन वैज्ञानिक व सांख्यिकीय पद्धतीने गुणांचे नॉर्मलायझेशन केले जाईल. मात्र, एका सत्रात परीक्षा झाल्यास नॉर्मलायझेशनची आवश्यकता राहणार नाही. नॉर्मलायझेशनचे सूत्र स्वतंत्रपणे आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे..प्रश्नपत्रिका आणि रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध होणारपरीक्षेची सर्व सत्रे पूर्ण झाल्यानंतर आयोगाकडून प्रश्नपत्रिका, उत्तरतालिका, उत्तरपत्रिका आणि प्रत्येक सत्राची उत्तरतालिका उमेदवारांच्या प्रोफाइलवर उपलब्ध करून दिली जाईल. त्यामुळे उमेदवारांना स्वतःच्या उत्तरांची पडताळणी करता येणार आहे. तसेच सीबीटी पद्धतीची सवय व्हावी म्हणून आयोगाच्या संकेतस्थळावर मॉक किंवा डेमो टेस्ट उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही चाचणी मोबाईलवरही देता येणार असून, प्रत्यक्ष परीक्षेपूर्वी उमेदवारांना प्रणालीची माहिती मिळणार आहे..राज्य सेवा मुख्य परीक्षेत वैकल्पिक विषय रद्दएफएक्यूमध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा २०२७ पासून वैकल्पिक विषय रद्द करण्यामागील कारणांचाही खुलासा करण्यात आला आहे. देशातील अनेक राज्य लोकसेवा आयोगांनी ही पद्धत स्वीकारली असून, सर्व उमेदवारांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र नागरी सेवा गट-अ आणि गट-ब मुख्य परीक्षेलाच लागू राहील. इतर तांत्रिक व विशेष सेवांच्या मुख्य परीक्षांमध्ये विद्यमान पद्धत कायम राहणार आहे..बहुवर्षीय पूर्व परीक्षा आणि प्रतीक्षायादी धोरण२०२७ पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा गट-अ, गट-ब, महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क पूर्व परीक्षांसाठी बहुवर्षीय पूर्व परीक्षा पद्धत लागू होणार आहे. एका पूर्व परीक्षेच्या निकालावर उमेदवारांना दोन किंवा अधिक वर्षे मुख्य परीक्षेची संधी मिळणार असून, मुख्य परीक्षा मात्र दरवर्षी घेतली जाईल. यामुळे वारंवार पूर्व परीक्षा देण्याची गरज कमी होऊन उमेदवारांचा वेळ, खर्च आणि मानसिक ताण कमी होईल, असे आयोगाने सांगितले आहे. तसचे प्रतीक्षायादीबाबतही सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे. बहुसंवर्गीय स्पर्धा परीक्षा वगळता इतर परीक्षा, सरळसेवा भरती आणि मर्यादित स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रतीक्षायादी निकालानंतर दोन वर्षे किंवा पुढील परीक्षेचा निकाल लागेपर्यंत (यापैकी जे आधी होईल ते) कार्यान्वित राहील. न्यायालयीन स्थगितीचा कालावधी या दोन वर्षांच्या मर्यादेत गणला जाणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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