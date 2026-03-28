Pune News: हॉटेल मालकांनो सावधान! गॅस टंचाईच्या नावाखाली जादा पैसे घेणं पडणार महागात; 'सीसीपीए'ने काढला कारवाईचा बडगा.

पुणे ः गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर उपाहारगृह चालकांकडून ग्राहकांकडून 'गॅस अधिभार' किंवा या प्रकारच्या कोणत्याही कारणांखाली अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या प्रकारांना केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) स्पष्टपणे मनाई केली आहे. अशा प्रकारच्या तक्रारी देशभरातून प्राप्त झाल्यानंतर प्राधिकरणाने याबाबत कडक भूमिका घेत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत..गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर काही उपाहारगृह चालकांकडून ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी या अतिरिक्त आकारणीचा उल्लेख थेट बिलामध्येही करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या प्रकाराची दखल घेत सीसीपीए उपाहारगृह चालकांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत..अमेरिका-इराण आणि इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडर वापरावर मर्यादा आणण्यात आली. त्यामुळे हॉटेलमध्ये गॅसची टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा गैरफायदा घेत उपाहारगृह चालकांनी ग्राहकांकडून जादा पैसे आकारण्यास सुुरुवात केली. काही उपाहारगृह चालकांनी याबाबतचा उल्लेख बिलात करण्यास सुरुवात केली. छापील बिलात गॅस टंचाईचे अतिरिक्त पैसे आकारण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आल्याच्या तक्रारी आल्या. याबाबत समाज माध्यमातील तक्रारी, तसेच ग्राहकांकडून तक्रारी करण्यात आली..अन्यथा अनुचित व्यापार पद्धती मानली जाईल ः'सीसीपीए'कडून मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहे. कोणत्याही उपाहारगृहचालकांनी (हाॅटेल, रेस्टाॅरंट, बार) गॅस टंचाईचे कारण सांगून ग्राहकांकडून जादा पैसे घेऊ नये. उपाहारगृहाच्या मेन्यू कार्डमध्ये असा उल्लेख करणे ही अनुचित व्यापार पद्धती मानली जाईल, अशा सूचना सीसीपीएने देशभरातील उपाहारगृह चालकांना दिल्या आहेत..आदेशातील महत्त्वाचे मद्दे ः- अतिरिक्त शुल्क आकारणे ही अनुचित व्यापार पद्धती ठरू शकते- गॅस टंचाईचा आधार घेत ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकणे ग्राह्य धरले जाणार नाही- उपाहारगृहांनी आपल्या खर्च व्यवस्थापनाची जबाबदारी स्वतः घ्यावी- बिलिंग प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखणे बंधनकारक- ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या किमती स्पष्ट, पूर्वनिर्धारित आणि मेनूमध्ये दर्शविलेल्या असाव्यात- कोणत्याही प्रकारचे लपविलेले शुल्क, अधिभार किंवा स्वतंत्र आकारणी टाळावी.गॅस टंचाईचे कारण सांगून ग्राहकांकडून जादा पैसे आकारणे ही अनुचित व्यापार पद्धती आहे. गॅस टंचाईचे कारण सांगून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा घेणे हे ग्राहक हिताच्या विरोधी आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने देशभरातील उपाहारगृह चालकांना दिलेल्या सूचना, तसेच निर्णय हा स्वागतार्ह आहे.ॲड. ज्ञानराज संत, पुणे जिल्हा कन्झ्युमर ॲडव्होकेटस् असोसिएशन, उपाध्यक्ष.