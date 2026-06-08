Nasrapur Crime Case : सीटीव्हीमधील व्यक्ती आणि अटक आरोपी एकच; एफएसएलच्या तज्ज्ञांची न्यायालयात साक्ष

पुणे - नसरापूर येथे अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार आणि खून खटल्यात न्यायालयात विविध अहवाल आणि तांत्रिक पुरावे सादर करण्यासाठी न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या (एफएसएल) तज्ज्ञांची साक्ष नोंदवण्यात आली. घटनास्थळाच्या जवळ असलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये दिसलेली व्यक्ती आणि अटक आरोपी हे एकच असल्याची माहिती एका तज्ज्ञाने साक्ष नोंदवताना दिली..सोमवारी (ता. ८) झालेल्या सुनावणी दरम्यान, तज्ज्ञांनी गुन्ह्याशी संबंधित सीसीटीव्हीचे चित्रीकरण आणि त्यांच्या तांत्रिक विश्वसनीयतेबाबत म्हणजेच ‘हॅश व्हॅल्यू’ संदर्भातील सबळ पुरावा न्यायालयासमोर सादर करणाऱ्यांची उलटतपासणी घेण्यात आली. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी पळून गेला होता. सीसीटीव्ही चित्रीकरणात आरोपी मुलीला घेऊन जाताना दिसल्याने दोन ग्रामस्थांनी दुचाकीवरून त्याचा शोध सुरू केला. त्यानंतर आरोपीचा ठावठिकाणा समजला होता. हे सर्व चित्रीकरण एफएसएलमध्ये तपासण्यात आले आहे. सीसीटीव्हीतील व्यक्ती आणि अटक आरोपी एकच असल्याचे त्यातून निष्पन्न झाले आहे..तपासादरम्यान पोलिसांनी जमा केलेले महत्त्वाचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण न्यायवैद्यक तज्ज्ज्ञांनी तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयासमोर सिद्ध केले आहेत. एफएसएलच्या तज्ज्ञांनी दाखल केलेल्या सीसीटीव्ही चित्रीकरणाच्या अनुषंगाने दोन तज्ज्ञांची साक्ष सोमवारी नोंदविण्यात आली. तसेच पंचनामा करणाऱ्या दोन पंपांचे साक्ष विशेष सरकारी वकील ॲड. अजय मिसर यांनी नोंदवली. बचाव पक्षाच्यावतीने या तज्ज्ञांची उलटतपासणी घेतली जाणार आहे. या खटल्यात मूळ फिर्यादी बचाव पक्षातर्फे ॲड. हिंमतराव सूर्यवंशी तर तक्रारदार मुलीच्या कुटुंबातर्फे ॲड. मयूर दोडके आणि ॲड. मनीष पाडेकर काम पाहात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.