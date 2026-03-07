जागतिक महिला दिनानिमित्त कर्तुत्ववान महीलांचा सन्मान
लग्न संमारंभात होणार आज कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान
चिखलठाण ः मुलीच्या विवाह सोहळ्यात जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून खातगाव (ता. करमाळा) येथील रणसिंग परिवारातर्फे भिगवण येथे कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान आयोजित करण्यात आला आहे. समाजातील विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महिलांचा गौरव करून महिला सशक्तीकरणाचा अनोखा संदेश देण्याचा उपक्रम रणसिंग परिवाराने हाती घेतला आहे. विवाह सोहळ्यातच कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात येणार आहे सकाळी ११ वाजता होणाऱ्या या कार्यक्रमात स्मृतिचिन्ह, शाल व ज्ञानेश्वरी ग्रंथ देऊन सन्मान करण्यात येणार आहे. अलिबाग येथील मेडिकल कॉलेजच्या अधिष्ठाता डॉ. पूर्वा पाटील, उद्योजिका उषाताई आढाव (पोथरे), महिलांना व्यवसायासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या सारिका पवार (हिसरे), शिक्षिका डाॅ. स्वातीताई जाधव, कीर्तनकार डॉ. वैष्णवी गलांडे, पोलिस प्रशासनातील प्राजक्ता पाटील (खातगाव), आरती मोरे (टाकळी), माजी न्यायाधीश ॲड. संगीता यादव-देशमुख तसेच रूपाली साळवे (पोंधवडी) यांचा समावेश आहे.
