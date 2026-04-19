Pune History: स्वराज्याच्या इतिहासाची उजळणी! आंबेगावात २५ किल्ल्यांची प्रेरणादायी अश्वमोहीम; १४ युवतींसह २४ अश्वांचा दिमाख..

-सुदाम बिडकरपारगाव : शिवचरित्र प्रसार अभियानांतर्गत स्वराज्यातील २५ किल्ल्यांच्या प्रेरणादायी अश्वारोहण मोहिमेचे आंबेगाव तालुक्यात पोंदेवाडी येथे भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रदीप वळसे पाटील यांनी स्वागत केले आहे..दिग्विजय प्रतिष्ठाण हॉर्स रायडींग अकादमी (पुणे) यांच्या वतीने आयोजित हि अश्वारोहण मोहिम छत्रपतींच्या स्वराजातील शिवनेरी , जीवधन , हडसर, चावंड , मल्हारगड, पुरंदर, सिंहगड, तोरणा, राजगड, रोहिडेश्वर, रायरेश्वर, केंजळगड, प्रतापगड, अजिंक्यतारा, सज्जनगड, पन्हाळगड, कुलाबा (अलिबाग), सर्जेकोट, हिरेकोट, थळ, खांदेरी, उंदेरी, दासगाव, सोनगड, रायगड या २५ किल्ल्यांना भेट देऊन मोहिमेच्या मार्गावरील ऐतिहासिक किल्ले व नद्यांमधील पवित्र जल संकलन करून ते रायगड किल्ल्यावरील होळीचा माळ येथील श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या चरणी अर्पण करण्यात येणार आहे..शुक्रवार (दि.१७) रोजी शिवनेरी येथुन सुरु झालेल्या मोहिमेचे काल शनिवारी सायंकाळी आंबेगाव तालुक्यात आगमन झाले. पोंदेवाडी (रोडेवाडी) येथे प्रदीप वळसे पाटील व निवेदक निलेश पडवळ यांनी दिग्विजय प्रतिष्ठाणचे अध्यक्ष गुणेश पुरंदरे, अजित टाकळकर , मोहित बच्छाव, साईदीप ढोबळे, वैष्णवी जाधव, शशिकला निवंगुणे, कथा वळसंगकर यांचा सत्कार करून स्वागत केले. यावेळी दशरथ पडवळ, वैभव पडवळ उपस्थित होते..या मोहिमे विषयी माहिती देताना गुणेश पुरंदरे म्हणाले इतिहास व सांस्कृतिक वारशाबाबत जागृती व प्रेरणा देण्यासाठी तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मध्ये संवाद साधण्यासाठी हि मोहीम राबविली जाणार आहे. मोहीम दि. १७ एप्रिल ते दि. ९ मे पर्यंत आयोजित केली असून सांगता रायगडावर होणार आहे. .चार टप्प्यात आठवड्यातील शुक्रवार , शनिवार व रविवार या तीन दिवस चालणार आहे यामध्ये एकूण २४ अश्वासह १४ युवती व १० युवक सहभागी होणार आहे. मोहिमेच्या मुक्कामाच्या ठिकाणी शिवचरित्रावर व्याख्यान, पोवाडे, लोककला आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे पुरंदरे यांनी सांगितले.