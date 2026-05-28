Pune News : पुणे शहरात सिमेंट काँक्रिट उखडले; रस्त्यावर पुन्हा खड्डे

पुणे - समान पाणी पुरवठ्याची जलवाहिनी टाकल्यानंतर रस्ता पूर्ववत करताना ठेकेदाराकडून निकृष्ट दर्जाचे काम केले जात आहे. सिमेंट काँक्रिट टाकल्यानंतर कोणतीही काळजी घेतली जात नसल्याने पुन्हा त्याच ठिकाणी खड्डे पडत आहेत. महापालिका ठेकेदाराचे बिल काढत असली तरी नागरिकांना मात्र खराब रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत आहे. असाच प्रकार धायरीत समोर आला आहे. .महापालिकेकडून गेल्या आठ वर्षापासून समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरु आहे. यामध्ये शहरात समारे १४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यात आलेले आहेत. या निविदेत खोदकाम झाल्यानंतर सिमेंट काँक्रिट टाकून रस्ते दुरूस्त करण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारवर टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे महापालिका हे काम करत नाही. पण त्यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी पाणी पुरवठा विभागाची आहे..या ठेकेदाराने शहरातील रस्ते खोदले पण सिमेंट काँक्रिट टाकून रस्ते व्यवस्थित केले नाहीत. अनेक चांगले रस्ते असमान झाले आहेत. अनेक ठिकाणी सिमेंट निघून गेले आहे. तसेच सिमेंट काँक्रिट आणि डांबरी रस्ता यामध्ये फट पडल्याने अनेक दुचाकीस्वार घसरून पडत आहेत. त्यामुळे या कामाच्या अनेक तक्रारी असतानाही कारभारात सुधारणा झालेली नाही.या योजनेचे काम शेवटच्या टप्प्यात असताना काही ठिकाणी जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरु आहे. पण सिमेंट काँक्रिट टाकून रस्ता दुरूस्त करण्याच्या कामात काहीच सुधारणा झालेली नाही, त्यावर पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसल्याने ठेकेदाराला मोकळे रान मिळत आहे..धायरी येथील उंबऱ्या गणपती परिसरात दोन महिन्यांपूर्वी जलवाहिनी टाकली. पण सिमेंट काँक्रिट नसल्याने हा रस्ता असाच सोडून देण्यात आला होता. मात्र, मंगळवारी रात्री येथे सिमेंट काँक्रिट टाकून खोदलेला रस्ता पूर्ववत करण्यात आला. पण त्यावरून वाहने जाऊ नयेत, सिमेंट वाळावे यासाठी ठेकेदाराने कोणतेही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळे पुढील अवघ्या काही तासात सिमेंट निघण्यास सुरुवात झाली..'जलवाहिनी टाकल्यानंतर रस्ता चांगला करून देण्याची जबाबदारी ठेकेदारीची आहे. निकृष्ट कामे केले असले तरी तेथे पुन्हा सिमेंट काँक्रिटीकरण करून घेतले जाईल.'- नंदकिशोर जगताप, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग.