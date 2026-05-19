पुणे

आंबेगाव तालुक्यात जनगणना मोहिम सुरू

मंचर, ता. १९ : केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘जनगणना २०२७’ मोहिमेला आंबेगाव तालुक्यात सुरुवात झाली आहे. या मोहिमेला नागरिकांनी सक्रिय प्रतिसाद देऊन योग्य व सत्य माहिती द्यावी, असे आवाहन आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी केले आहे. जनगणना प्रक्रिये दरम्यान नागरिकांनी प्रशासनाला आवश्यक माहिती उपलब्ध करून द्यावी. नागरिकांकडून संकलित करण्यात येणारी सर्व माहिती पूर्णपणे गोपनीय व सुरक्षित ठेवण्यात येणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत घरगणना आणि घर यादी प्रक्रियेद्वारे प्रत्येक घर व व्यक्तीची अचूक माहिती संकलित केली जाणार आहे. संकलित माहितीच्या आधारे शासनाच्या विविध विकास योजना आणि लोककल्याणकारी उपक्रम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. नागरिकांनी जनगणना कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करून मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीस हातभार लावावा, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले आहे.

