Ambegaon Census 2027: आंबेगावात जनगणना २०२७ची जय्यत तयारी पूर्ण; १४६ गावांत दोन टप्प्यांत मोहिमेला १ मेपासून सुरुवात

मंचर : आंबेगाव तालुक्यात जनगणना-२०२७ची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून संपूर्ण प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. शुक्रवारी (ता.१ मे) पासून जनगणना सुरू होणार आहे. तालुक्यातील १४६ गावांचा दोन टप्प्यांत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी दिली..तहसील कार्यालय, घोडेगाव यांच्या मार्फत जनगणनेसाठी ४३४ प्रगणक व ७५ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच मंचर नगरपंचायतीकडून ६१ प्रगणक व ११ पर्यवेक्षक कार्यरत राहणार आहेत. या सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी ८ फील्ड ट्रेनर नियुक्त करण्यात आले असून ता. २३ एप्रिल ते ता.४ मे या कालावधीत चार टप्प्यांत १२ बॅचेसचे प्रशिक्षण शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी खुर्द येथे आयोजित करण्यात आले आहे..जनगणना दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ता.१ ते ता.१५ मे दरम्यान घर यादी व घर गणना केली जाणार असून घराचा प्रकार, पाणी, शौचालय, वीज सुविधा यासह कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाईल. याच कालावधीत नागरिकांना स्वगणना पद्धतीने ऑनलाइन माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.दुसऱ्या टप्प्यात ता.१६ मे ते ता.१४ जून दरम्यान प्रगणक घरोघरी भेट देऊन प्रत्यक्ष माहिती संकलित करतील. या मोहिमेस नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..दृष्टीक्षेप:• ता.१ मेपासून जनगणना मोहिमेला प्रारंभ• तालुक्यातील १४६ गावांचा समावेश• ४३४ प्रगणक, ७५ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती• नागरिकांना स्वगणनेची ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध.