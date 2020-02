मेट्रो मार्गात जागेचा अडसर 

पुणे - हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दिरंगाईमुळेच विलंब होत आहे. या मेट्रो मार्गासाठी केंद्र सरकारकडून सात ठिकाणची मिळून एकूण 9 हजार 579 चौरस मीटर जागा ताब्यात येणार असून, त्यापैकी फक्त दोन ठिकाणची जागा ताब्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून एकूण 13 ठिकाणची 15 हजार 378 चौरस मीटर जागा ताब्यात येणे अपेक्षित असून, त्यातील सात ठिकाणच्या जागेचा ताबा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पीएमआरडीए) मिळाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी ई-सकाळचे ऍप डाऊनलोड करा हिंजवडी ते शिवाजीनगर हा मेट्रोमार्ग 23 किलोमीटरचा असून, त्यावर 23 स्टेशन असणार आहेत. शिवाजीनगर येथील खादी व ग्राम उद्योग या संस्थेकडील 194 चौरसमीटर आणि वेधशाळेची (सिमला ऑफिस) 464 चौ.मी. या दोन ठिकाणच्या जागा ताब्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) या संस्थेची 7 हजार 235 चौ.मी. जागा मागणीचा प्रस्ताव दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. आकाशवाणीच्या आवारातील 317 चौ.मी. जागेची तांत्रिक स्थळ पाहणी करून हा प्रस्ताव मुख्यालयास सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कृषी अनुसंधान केंद्रामधील 487 चौ.मी. जागा देण्याबाबत दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाकडून सकारात्मक अहवाल आलेला आहे. शिवाजीनगर येथील भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची (एलआयसी) 408 चौ.मी. जागा 90 वर्षे भाडेकराराने आणि बाजारमूल्याप्रमाणे मोबदल्याची रक्कम मिळण्याच्या अटीवर हस्तांतरणासाठी मिळण्याची शक्‍यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेची (आरबीआय) 470 चौ.मी. जागा मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती "पीएमआरडीए'च्या अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्य सरकारकडील कृषी महाविद्यालयाची 197 चौ.मी. जागेचा आगाऊ ताबा मिळण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाची 3 हजार 410 चौ.मी.जागा मिळण्यासाठी न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सुधारित आराखडे व भूसंपादन प्रस्ताव विधी विभागास सादर करण्याची कार्यवाही चालू आहे. या जागा ताब्यात येत नसल्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या कामास विलंब होत आहे. त्यामुळे या जागा तातडीने मिळाव्यात, यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रोमार्ग

लांबी - 23 किलोमाटर

एकूण स्टेशन - 23

Web Title: Central and state government delays on the Metro project from Hinjewadi to Shivajinagar