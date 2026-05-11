Pune News : समाविष्ट गावांसाठी केंद्राकडून बूस्टर; पाणी पुरवठ्यासाठी १२९० कोटी, पूरनियंत्रणासाठी ४०० कोटीचा निधी मंजूर

पुणे - पुणे शहरात समाविष्ट झालेली १२ गावे शुद्ध पाण्याची चातक पक्षाप्रमाणे वाट बघत असून, या गावांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 'अर्बन चॅलेंज फंड'अंतर्गत समाविष्ट गावांच्या पाणी पुरवठ्यासाठी ८९० कोटी रुपये तर शहरातील पूरस्थिती टाळण्यासाठी तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आज (ता. ११) दिल्ली येथे झालेल्या ऍपेक्स समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली..केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आज 'अर्बन चॅलेंज फंड'ची बैठक आयोजित केली होती. त्यात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी या प्रकल्पांचे सादरीकरण केले. .पुण्यात गेल्यावर्षी खडकवासला, नांदेड, नांदोशी, सनसनगर, किरकीटवाडी, धायरी, नऱ्हे, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी, मांगडेवाडी, निंबाळकरवाडी आणि भिलारवाडी या १२ गावांमध्ये ग्युलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) या जलजन्य आजाराने थैमान घातले होते. अनेक जण आजारी पडले, तर यात काही जणांचा प्राण गमवावा लागला होता. ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेली असली तरी त्यांना शुद्ध केलेले पुरविले जात नाही. धरणातील पाणी प्रक्रिया न करता थेट नागरिकांच्या घरात जात आहे..त्यामुळे ही १२ गावे जीबीएस प्रभावीत असल्याने येथे पाणी पुरवठा योजना राबविणे आवश्यक होते. त्यानुसार पाणी पुरवठा विभागाने या गावांसाठी पाणी पुरवठा योजनेचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवून निधीची मागणी केली होती. त्यावर निर्णय झालेला नसताना त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंडामधून पैसे मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले होते. आज ऍपेक्स समितीच्या बैठकीत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी सादरीकरण केले. त्यात दोन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.जीबीएस बाधित १२ गावांसाठी ८९० कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना, तर शहरातील पूरस्थिती कमी करण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या पूरनियंत्रण उपाययोजनांचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षांत धायरी, नऱ्हे, खडकवासला परिसरातील वाढती लोकसंख्या, पाण्यावरील ताण आणि पावसाळ्यात उद्भवणारी पूरस्थिती लक्षात घेऊन हे प्रकल्प महत्त्वाचे मानले जात आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी दिली..असा आहे आराखडा१२ गावांसाठीच्या योजनेत २०० एमएलडी क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प, ७१ किलोमीटर मुख्य जलवाहिनी आणि ३९० किलोमीटरची वितरण जलवाहिनी असणार आहे. या माध्यमातून २०५२ पर्यंत सुमारे ७.७८ लाख नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.पूरनियंत्रण प्रकल्पांतर्गत शहरातील ३३५ पूरग्रस्त ठिकाणी पावसाळी जलनिस्सारणाची कामे करण्यात येणार आहेत. गेल्या काही वर्षांत शहरात अतिवृष्टीमुळे साचणारे पाणी, वाहतूक कोंडी आणि नागरिकांच्या मालमत्तेचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.