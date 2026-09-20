केंद्रनिहाय केंद्रीभूत प्रवेश
फेरी आजपासून पुण्यात सुरू
कृषी व संलग्न पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या रिक्त जागांसाठी प्रवेश
ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी व संलग्न पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या रिक्त जागांसाठी केंद्रनिहाय केंद्रीभूत प्रवेश फेरी आज (ता. २१) पासून पुणे कृषी महाविद्यालयात सुरू होत आहे. ही फेरी उद्या (ता. २२)पर्यंत चालणार असून, पात्र विद्यार्थ्यांनी येथे उपस्थित राहून प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे शिक्षण संचालक डॉ. किशोर शिंदे यांनी केले आहे.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील कृषी व संलग्न पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेमार्फत २२ ऑगस्टपासून राबविण्यात येत आहे. यंदा एकूण १,१८४ जागांसाठी २,३४१ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले होते. यापूर्वी ४ ते १७ सप्टेंबरदरम्यान दोन केंद्रीभूत प्रवेश फेऱ्या घेण्यात आल्या. त्यामध्ये ९२४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला असून, अद्याप २६० जागा रिक्त आहेत.
पूर्वी रिक्त जागांसाठीची केंद्रनिहाय केंद्रीभूत प्रवेश फेरी संबंधित कृषी विद्यापीठांच्या केंद्रांवर घेण्यात येत होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना चारही विद्यापीठांतील रिक्त जागांची माहिती मिळत असली, तरी प्रवेशासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करावा लागत होता. प्रवासाचा वेळ आणि प्रवेश निश्चित होण्याबाबतची अनिश्चितता यामुळे काही पात्र विद्यार्थी इच्छुक असूनही प्रवेशापासून वंचित राहत होते. ही अडचण लक्षात घेऊन यंदा प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.
फेरीच्या पहिल्या दिवशी, सोमवार (ता. २१), संबंधित प्रवर्गातील उपलब्ध रिक्त जागांवर प्रवेश देण्यात येईल. त्यानंतरही जागा रिक्त राहिल्यास मंगळवारी (ता. २२) त्या जागांचे रूपांतर करून गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह पुणे कृषी महाविद्यालयात उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन परिषदेने केले आहे.
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