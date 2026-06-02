Dilip Walse Patil : कांदा प्रश्नावर केंद्र सकारात्मक; आंदोलकांनी चर्चेला यावे; माजी गृहमंत्रीदिलीप वळसे पाटील

मंचर - राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्र व राज्य सरकार सकारात्मक असून, आंदोलकांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेज्येष्ठ नेते व माजी गृहमंत्रीदिलीप वळसे पाटील यांनी केले..पुणे -नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरमंचर जवळ नंदी चौकात मंगळवारी (ता. २)कांदा प्रश्नावर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आमदार रोहित पवार , आमदार बाबाजी काळेयांच्या नेतृत्वाखालीझालेल्या रास्ता रोको आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..राज्यातील कांदा उत्पादकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांच्यासमोर गंभीर संकट उभे राहिले आहे. या पार्श्वभूमीवर शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस,आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत वळसे पाटील यांनी आंदोलकांना जाहीर चर्चेचे खुले आमंत्रण दिले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करून योग्य तो मार्ग काढण्यास आपण तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलकांनी आपल्याकडे येऊन चर्चा करावी किंवा गरज भासल्यास आपण आंदोलनस्थळीही जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..कांदा उत्पादक व साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर नुकतीच नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय बैठक झाल्याची माहिती वळसे पाटील यांनी दिली. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी कांदा प्रश्नाची तीव्रता केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. या संदर्भात पुढील दहा दिवसांत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले..कांदा उत्पादकांच्या मागण्यांसंदर्भात आपण लवकरच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेणार असून, दिल्लीतील चर्चेची माहिती त्यांना देणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी शरद पवार यांनीही पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती आपण करणार असल्याचे ते म्हणाले..यावेळी वळसे पाटील यांनी संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीबाबतही चिंता व्यक्त केली. 'एल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी पीक नियोजन करताना सावध भूमिका घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला. तसेच जागतिक घडामोडींमुळे आर्थिक मंदीचे सावट निर्माण होण्याची शक्यता असली तरी देशाला सावरण्याची ताकद कृषी क्षेत्रात असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.शेतकरी हितासाठी केंद्र व राज्य सरकार कटिबद्ध असून, आंदोलकांनी सकारात्मक चर्चेचा मार्ग स्वीकारावा, असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.