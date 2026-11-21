पुणे - अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ वेळेत आणि सुलभतेने मिळावा, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये समन्वय वाढविण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेण्यास केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी सहमती दर्शविली आहे. सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी ही माहिती दिली..नवी दिल्ली येथे भाजपशासित राज्यांच्या सामाजिक न्यायमंत्र्यांची ‘समावेशी नीती संकल्प’ या विषयावरील राष्ट्रीय कार्यशाळा झाली. या वेळी मिसाळ यांनी शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीतील सुसूत्रतेसाठी संयुक्त बैठक घेण्याची मागणी केली. त्याला केंद्रीय मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला..या कार्यशाळेत राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या उपक्रमांचीही माहिती देण्यात आली. भटक्या-विमुक्त समाजातील ७६ हजार नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांचे वाटप आणि तृतीयपंथीयांसाठी एसटी बसस्थानकांवर स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उभारण्याच्या निर्णयाची विशेष दखल घेण्यात आली..‘केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त बैठकीमुळे शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक सुसूत्रता येऊन विद्यार्थ्यांना वेळेत लाभ मिळण्यास मदत होईल,’ असे मिसाळ यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.