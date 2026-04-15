Pune Junnar Yelnere ZP school Insurance: जुन्नर तालुक्यातील येणेरे ग्रामपंचायतीचा आदर्श उपक्रम; जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी व पालकांसाठी अपघाती विमा संरक्षण

जुन्नर : गावांमधील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांचा अपघाती विमा काढणारी जुन्नर तालुक्यातील येणेरे ग्रामपंचायत ही जिल्ह्यातील पहिली ग्रामपंचायत ठरली असून विद्यार्थी व पालकांच्या हितासाठी ग्रामपंचायत ने राबविलेला उपक्रम दिशादर्शक असून या उपक्रमाचे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी कौतुक केले. पुणे येथे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय डाक घर व ग्रामपंचायत येणेरे यांच्यामध्ये शालेय विद्यार्थी व पालक यांचा अपघात विमा काढण्यासंदर्भात बुधवार ता. 15 रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी लोकनियुक्त सरपंच अमोल भुजबळ व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन केले. .जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा येणेरे या शाळेचा गतवर्षी जिल्हा परिषद अध्यक्ष चषक स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक तर मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या अभियानात तालुक्यात प्रथम क्रमांक आला आहे.यावेळी पाटील यांनी पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मॉडेल स्कूल योजने अंतर्गत सुरू असलेल्या येणेरे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. जवळपास नव्वद टक्के कामकाज पूर्ण झाल्याबद्दल पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. तर शिक्षणाच्या व गुणवत्तेच्या आधारे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला ही शाळा स्पर्धा म्हणून उतरली असून लवकरच या शाळेला भेट देणार असल्याचे आश्वासन पाटील यांनी यावेळी दिले..या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत येणेरे मार्फत जवळपास शंभर हून अधिक विद्यार्थ्यांचा दोन लाख रुपयाचा तर पालकांचा दहा लाख रुपये अपघाती विमा लवकरच काढण्यात येणार आहे. यावेळी पुणे जिल्हा परिषद चे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी, पुणे ग्रामीणचे डाक अधीक्षक दिलीप सर्जेराव, वरिष्ठ व्यवस्थापक अर्चना कुमारी, सरपंच अमोल भुजबळ, किर्ती जाधव, शिक्षक वैभव सदाकाळ उपस्थित होते..ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणारा ग्रामपंचायतीचा हा स्तुत्य उपक्रम कौतुकास्पद आहे. ग्रामपंचायतीच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे विद्यार्थी व पालकांना एक भक्कम सुरक्षिततेचे कवच मिळणार आहे.गजानन पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद पुणे.जिल्हा परिषद शाळेमध्ये शिक्षक वर्गाकडून तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण तसेच विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक व भौतिक विकासाला चालना देणारे उपक्रम राबवल्यामुळेच पालकांचा ओढा गावातील जिल्हा परिषद शाळेकडे वाढत आहे. शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामपंचायतचे व ग्रामस्थांचे शाळेला सर्व सहकार्य राहणार आहे.अमोल भुजबळ, लोकनियुक्त सरपंच ग्रामपंचायत येणेरे.