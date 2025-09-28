CET Exams : पावसामुळे परीक्षा केंद्रांवर पोहोचणे कठीण; अतिवृष्टीमुळे सीईटी पुढे ढकला

पुणे : राज्यातील विविध समाजातील विद्यार्थी हितासाठी कार्यरत असलेल्या ‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘आर्टी’, ‘अमृत’, ‘टीआरटीआय’ आणि ‘महाज्योती’ या स्वायत्त संस्थांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षणासाठी होणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षेपासून (सीईटी) हजारो विद्यार्थी वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. .राज्यातील अनेक भागांत पूरस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या केंद्रांवर पोहोचणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे सोमवारी (ता. २९) आणि मंगळवारी (ता. ३०) होणारी ‘संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम-सामाईक प्रवेश परीक्षा’ पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.‘सारथी’, ‘बार्टी’, ‘आर्टी’, ‘अमृत’, ‘टीआरटीआय’ आणि ‘महाज्योती’ या सहा संस्थांच्या वतीने विविध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी यूपीएससी, एमपीएससी, आयबीपीएस आणि एसएससी यांसारख्या महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत प्रशिक्षण आणि आर्थिक साहाय्य दिले जाते. या प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी ही संयुक्त प्रवेश चाचणी घेतली जाते. अतिवृष्टीमुळे दूरच्या केंद्रांवर वेळेत पोहोचणे विद्यार्थ्यांसाठी कठीण झाले आहे..याच परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकतीच ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२५’ पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णयाचा संदर्भ देत या सहा संस्थांनीदेखील विद्यार्थ्यांचे हित जपण्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली..पूरग्रस्त परिस्थितीमुळे परीक्षा केंद्रावर पोहोचणे अशक्य आहे. कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये आणि प्रत्येकाला समान संधी मिळावी, यासाठी ही परीक्षा पुढे ढकलणे अत्यंत आवश्यक आहे.- एक विद्यार्थी, जालना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.