विंग. विंग केंद्रांतर्गत 14 शाळांचा बाल आनंद मेळावा उत्साहात

चचेगावात विद्यार्थ्यांकडून कलाविष्कार
बालआनंद मेळाव्यात १४ शाळांचा सहभाग; सांस्कृतिक कार्यक्रमात उत्साहात
विंग, ता. १४ ः चचेगाव (ता. कऱ्हाड) येथील जिल्हा परिषद शाळेत विंग केंद्रांतर्गत १४ शाळांचा बाल आनंद मेळावा उत्साहात झाला. मेळाव्यात सांस्कृतिक कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी कलाविष्कार सादर करून मने जिंकली. जुन्या हिंदी मराठी गीतावर नृत्याविष्कार सादर करून वाहवा मिळवली. उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून दाद दिली.
जिल्हा परिषद सदस्या शैलजा शिंदे व पंचायत समिती सदस्या सुनंदा पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटनाने मेळाव्याला प्रारंभ झाला. कऱ्हाड पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी बिपिन मोरे, शिक्षण विस्ताराधिकारी जमिला मुलाणी, केंद्रप्रमुख सर्जेराव केंजळे, केंद्रसंचालक तानाजी पाटील शिक्षण विस्ताराधिकारी सूर्यकांत बाजारे, चचेगाव उपसरपंच तानाजी थोरात, सदस्य युवराज पाटील, रयतचे संचालक अर्जुन पवार, एसएमसी अध्यक्ष दीपक पवार, शाळा व्यवस्थापन अध्यक्ष अस्मन पठाण, विंगचे विकास देशमुख चचेगाव शाळेच्या मुख्याध्यापिका सुनीता यादव, विंग केंद्रांतर्गत सर्व शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व पालक उपस्थित होते.
विविध फनिगेम्स आयोजित करण्यात आल्या होत्या. यशस्वी विद्यार्थ्यांना प्रशस्तिपत्र व बक्षीस वितरणाने मेळाव्याची सांगता झाली. अलका ढवळे, उमेश सागरे यांनी सूत्रसंचालन केले. राजाराम कारंडे यांनी आभार मानले.
चचेगाव : बालआनंद मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी शैलजा शिंदे, सुनंदा पाटील, बिपिन मोरे, अर्जुन पवार, सर्जेराव केंजळे, मीनाक्षी गायकवाड, तानाजी पाटील, सुनीता यादव, संस्थेचे पदाधिकारी व शिक्षक.
