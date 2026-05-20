पुणे

चाफ्याची फुले कवितासंग्रहाचे प्रकाशन

Published on

‘चाफ्याची फुले’ काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन

साताऱ्यात कार्यक्रम; विश्र्वजित जाधवांकडून कविता वाचन

​सातारा, ता. २० ः भावनिक सुगंध असणारी चाफ्याची फुले या कवितासंग्रहातील कविता संग्रह निसर्ग, माती, नाती आणि ग्रामसंस्कृतीशी नाळ जोडणारा आहे. यातील अनेक कविता जिव्हाळा जपतात आणि अनेकांच्या जगण्याशी साम्यस्थळे जोडतात, असे प्रतिपादन कवी चंद्रकांत कांबिरे यांनी केले.
​छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात कवी विश्वजित जाधव यांच्या ‘चाफ्याची फुले’ या कवितासंग्रहाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी प्रा. डॉ. अशोक शेलार यांनी काव्यसंग्रहातील कवितांची वैशिष्ट्ये आणि भाषिक सौंदर्य सांगून कवितांचे वाचन केले. कवी जाधव यांनी मनोगत केले.
मराठी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुभाष वाघमारे यांनी प्रास्ताविक केले. सविता कारंजकर यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्याध्यापक जीवन दणाणे यांनी आभार मानले. या सोहळ्यासाठी प्रा. वैशाली जाधव, कवयित्री मनीषा शिरटावले, प्रा. संध्या लांडगे, डॉ. विद्या नावडकर, प्रा. राहुल गंगावणे, प्रा. रमेश मस्के, माजी मुख्याध्यापक शिवाजी भोसले, शिवाजी राऊत आदी उपस्थित होते.

सातारा ः चंद्रकांत कांबिरे, डॉ. सुभाष वाघमारे, डॉ. अशोक शेलार, प्रा. विश्वजित जाधव, प्रा. वैशाली जाधव, सविता कारंजकर.

