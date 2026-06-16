Manchar Crime : मंचर बसस्थानकातील सोनसाखळी चोरट्यांची टोळी जेरबंद; साडेसहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) बसस्थानक परिसरात एसटी बसमध्ये गर्दीचा फायदा घेत प्रवाशांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने लंपास करणाऱ्या सराईत चोरट्यांच्या टोळीला मंचर पोलिसांनी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या मदतीने अटक केली आहे. या कारवाईत चार आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून सोन्याचे दागिने आणि गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली कार असा एकूण ६ लाख ९२ हजार ७४० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. सदर चोरट्यांची टोळी ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ येथील आहे..ता. १८ मे रोजी मंचर बसस्थानकात नाशिक-पुणे एसटी बसमध्ये प्रवेश करत असताना गर्दीचा फायदा घेत अज्ञात चोरट्याने शकुंतला मनोहर थिटे (वय ६१, रा. मंचर, ता. आंबेगाव) यांच्या हातातील सोन्याची बांगडी चोरून नेली होती. याप्रकरणी त्यांनी मंचर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरविली..मंचर पोलिस व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक गस्त घालत असताना एकलहरे येथील एचपी पेट्रोल पंपाजवळ संशयास्पदरीत्या उभी असलेली इर्टिगा कार शनिवारी (ता. १३) रात्री आढळून आली. पोलिसांनी चौकशी केली असता अमोल टिडंगे (वय ४०), कपिल टिडंगे (वय ३८), दीपक अभंगे (वय ४८) आणि राजेश गारुंगे (वय ५८, सर्व रा. अंबरनाथ, जि. ठाणे) यांना ताब्यात घेण्यात आले..पोलिसी खाक्या दाखवत कसून चौकशी केल्यानंतर आरोपींनी मंचर व राजगुरुनगर परिसरातील तीन चोरीचे गुन्हे केल्याची कबुली दिली. आरोपींकडून चार तोळे वजनाच्या सोन्याच्या बांगड्या तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली इर्टिगा कार जप्त करण्यात आली. जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमालाची किंमत ६ लाख ९२ हजार ७४० रुपये इतकी आहे..ही कारवाई मंचर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ व स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.