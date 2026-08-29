पुणे

Tragic Raksha Bandhan Accident: रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधण्यासाठी निघालेल्या बाप-लेकीचा भीषण अपघातात मृत्यू; अवसरी खुर्दमध्ये शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार

रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधण्यासाठी निघालेल्या बाप-लेकीचा चाकण येथे भीषण अपघातात मृत्यू; आई गंभीर जखमी, अवसरी खुर्दसह परिसरात शोककळा
Father-daughter killed in a tragic Chakan accident while heading for Raksha Bandhan; their funeral was held in Avsari Khurd.

Father-daughter killed in a tragic Chakan accident while heading for Raksha Bandhan; their funeral was held in Avsari Khurd.

Sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : रक्षाबंधनानिमित्त भावाला राखी बांधण्यासाठी दुचाकीवरून निघालेल्या बाप-लेकीवर चाकण (ता. खेड) येथे काळाने घाला घातला. भीषण अपघातात मयुरी राजेंद्र भोर (वय १४) आणि तिचे वडील राजेंद्र बंडा भोर (वय ४२, रा. अवसरी खुर्द, सध्या निरगुडसर, ता. आंबेगाव) यांचा मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. २९) मध्यरात्री एकच्या सुमारास अवसरी खुर्द येथील वैकुंठभूमीत मयुरी आणि राजेंद्र यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

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