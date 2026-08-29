Tragic Raksha Bandhan Accident: रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधण्यासाठी निघालेल्या बाप-लेकीचा भीषण अपघातात मृत्यू; अवसरी खुर्दमध्ये शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार

मंचर : रक्षाबंधनानिमित्त भावाला राखी बांधण्यासाठी दुचाकीवरून निघालेल्या बाप-लेकीवर चाकण (ता. खेड) येथे काळाने घाला घातला. भीषण अपघातात मयुरी राजेंद्र भोर (वय १४) आणि तिचे वडील राजेंद्र बंडा भोर (वय ४२, रा. अवसरी खुर्द, सध्या निरगुडसर, ता. आंबेगाव) यांचा मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. २९) मध्यरात्री एकच्या सुमारास अवसरी खुर्द येथील वैकुंठभूमीत मयुरी आणि राजेंद्र यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..या अपघातात मयुरीची आई वैशाली राजेंद्र भोर (वय ३६) गंभीर जखमी झाली असून त्यांच्यावर चाकण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.मयुरीचा भाऊ मयूर भोर आणि तिच्या आईचा भाऊ देविदास बादाले हे दोघेही मिंडेवाडी येथे बहिणीची आणि भाचीची आतुरतेने वाट पाहत होते. राखी बांधण्यासाठी येणाऱ्या बहिणीची वाट पाहत असतानाच अपघाताची दुर्दैवी बातमी समोर आली. या हृदयद्रावक घटनेने रक्षाबंधनाच्या आनंदावर दुःखाचे सावट पसरले.”.राखी बांधण्यासाठी निघालेल्या बाप-लेकीचा मृत्यू आणि आईची जीवन-मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज यामुळे भोर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या हृदयद्रावक घटनेमुळे अवसरी खुर्द, निरगुडसर आणि मिंडेवाडी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.