जिल्ह्यात वीट उत्पादकांची धावपळ
चाकण, ता.२४ : गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील अनेक भागांत ढगाळ वातावरण, पावसाची शक्यता तसेच काही भागात अवकाळी पावसाच्या सरी पडल्या आहेत. त्यामुळे वीट उत्पादकांच्या अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. विटा भाजण्यासाठी, भट्टी लावण्यासाठी वीट उत्पादकांची तसेच मजुरांची धावपळ मात्र सुरू आहे.
वीट तयार करण्यासाठी प्रथम मातीची आळी तयार केली जातात. माती पाण्यात मळून साच्यात घालून विटाचा आकार दिला जातो. त्यानंतर त्या विटा मोकळ्या जागेत उन्हात वाळविल्या जातात. ढगाळ वातावरणामुळे सूर्यप्रकाश कमी प्रमाणात मिळत असल्याने विटा वेळेत वाळत नाहीत. परिणामी उत्पादनाचा वेग मंदावला आहे. काही ठिकाणी अवकाळी पावसाच्या सरींमुळे अर्धवट वाळलेल्या विटांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
दरम्यान, अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी आगाऊ नोंदणी करूनही विटांचा पुरवठा वेळेत होत नाही. त्यामुळे वीट उत्पादकांवर ताण वाढला आहे. मजुरांनाही याचा फटका बसत आहे.
दरम्यान, विटाचे भाव शेकडा चौदाशे रुपये आहे. एक हजार विटा १४ हजार रुपयांना विकल्या जातात. सिमेंटी विटा साधारणपणे आठ ते साडेआठ रुपयाला एक विकली जाते. परंतु सध्याच्या काळात मातीच्या विटांना मागणी अधिक आहे.
प्लॅस्टिक कागद टाकून विटांचे संरक्षण
ढगाळ हवामानामुळे विटांच्या भट्ट्यांमध्ये कोळशाचा व इतर जळाऊ लाकडाचा वापर वाढला आहे. माती, कोळसा, इंधन, वाहतूक खर्च वाढलेले असताना अतिरिक्त खर्चामुळे उत्पादकांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे. काही उत्पादकांनी विटांवर प्लॅस्टिक कागद टाकून विटांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सध्या ढगाळ हवामानामुळे वीट उत्पादनावर मोठा परिणाम झालेला आहे. ऊन नसल्यामुळे विटा लवकर वाळत नाहीत. भट्टी लावल्यानंतर व ती पेटवल्यानंतर साधारणपणे पंधरा दिवसात विटा व्यवस्थित भाजतात. साधारणपणे २५ ते ५० हजार, एक लाख विटांच्या भट्ट्या लावल्या जातात.
- राम शिर्के कुंभार, वीट उत्पादक
