Chakan Update : पुन्हा अतिक्रमण केल्यास गुन्हा दाखल होणार; चाकणमध्ये पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांचा इशारा

चाकण : येथे सध्या नगर परिषद पीएमआरडीए, एनएचएआय यांच्या वतीने अतिक्रमणांवर संयुक्त कारवाई करण्यात येत आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून ही कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु ही अतिक्रमणे काढल्यानंतर काही अतिक्रमणधारकांनी पुन्हा अतिक्रमणे केली तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येईल, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे यांनी "सकाळ "शी बोलताना सांगितले..चाकण (ता. खेड) येथील वाहतूक कोंडीत सुधारणा होण्यासाठी पुणे-नाशिक महामार्ग, चाकण-शिक्रापूर, चाकण-तळेगाव मार्गावर अतिक्रमण कारवाई सध्या सुरू आहे. या मार्गांची शासकीय जी मोजमापे आहे त्यानुसार अतिक्रमण कारवाई सुरू आहे. अतिक्रमण कारवाई सुरू झाल्यानंतर रस्ते काही ठिकाणी मोकळे झाले तर काही ठिकाणी अजूनही मोकळे झालेले नाहीत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न काही सुटत नाही हे विदारक चित्र आहे. चाकण औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमण ही काढण्याची गरज आहे. .चाकण-शिक्रापूर मार्गावर अजून अतिक्रमण कारवाई व्हायची आहे. नगरपरिषदेने अतिक्रमण कारवाई मोठ्या प्रमाणात करणे गरजेचे आहे असे नागरिक, कामगारांचे म्हणणे आहे. चाकण शहरातील अंतर्गत रस्ते हे अनेक अतिक्रमणधारकांनी व्यापलेले आहेत. त्यामुळे सातत्याने अंतर्गत रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते..काही अतिक्रमणधारकांनी, बांधकाम व्यवसायकांनी जाणून-बुजून विद्युत रोहित्र, विद्युत खांब अगदी मार्गाच्या कडेला वीज कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून उभे केले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमण काढले जात नाही. असे अनेकांनी केलेले आहे त्यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण होत आहे हे वास्तव आहे..ज्या मार्गावर पत्र्याची शेड अगर इतर बांधकामे केलेली आहेत. त्या ठिकाणी वीज कंपनीने वीजपुरवठा देऊ नये. चाकण येथे मार्गावर विद्युत खांब, रोहित आहेत. त्यामुळे मार्गावर अडथळे निर्माण होत आहेत. काही ठिकाणी विद्युत खांब, विद्युत रोहित्र काढले आहेत .परंतु काही ठिकाणी अजूनही काढलेले नाहीत. त्याबाबत होणाऱ्या बैठकीत वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना ते काढण्यासंबंधी निर्देश दिले जातील.-- योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.