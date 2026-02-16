Chakan Traffic : चाकणमध्ये पोलिसच अडकले वाहतूक कोंडीत; सायरन वाजवूनही पथारीवाले ढिम्म

चाकण - चाकण येथील माणिक चौकात रविवारी सायंकाळी वाहतूक कोंडीत चक्क पोलीस निरीक्षकांचीच गाडी अडकली. सायरन वाजवूनही पथारीवाले रस्ता सोडत नसल्याने अखेर पोलीस अधिकाऱ्यांना स्वतः रस्त्यावर उतरून वाहतूक सुरळीत करावी लागली. या घटनेमुळे चाकणमधील अतिक्रमणाचा प्रश्न आणि पोलिसांची हतबलता चव्हाट्यावर आली आहे..चाकण-शिक्रापूर आणि तळेगाव मार्गावरील माणिक चौकात रस्त्याचे रुंदीकरण झाले असले, तरी त्यावर पथारीवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केले आहे. रविवारी बाजार असल्याने येथे हजारोंची गर्दी होती. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास चाकण वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक दीपक साळुंके आणि उपनिरीक्षक नामदेव गाडे यांची गाडी या कोंडीत अडकली..तब्बल १५ मिनिटे सायरन वाजवूनही विक्रेते ढिम्म हलले नाहीत. अखेर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी खाली उतरून रस्ता मोकळा केला. दरम्यान, नित्याच्या वाहतूक कोंडीमुळे या भागात रुग्णवाहिकाही अर्धा-अर्धा तास अडकून पडतात..नाणेकरवाडी ग्रामपंचायत तसेच चाकण नगरपरिषद यांनी या अतिक्रमणाकडे लक्ष दिले पाहिजे. या बाजारात एखादा कंटेनर, ट्रेलर, बस, ट्रक शिरला तर मोठा अपघात होईल त्यामुळे दुर्दैवी घटना घडण्यापूर्वी संबंधित प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे.- दीपक साळुंके, पोलिस निरीक्षक, चाकण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.