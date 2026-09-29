पुणे

Pune Development : चाकण-हिंजवडीसाठी १,८२६ कोटी रुपये; आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांची तत्त्वतः मंजुरी

Chakan Infrastructure Plan, ₹1,400 Crore, Hinjewadi Traffic चाकणमधील रस्ते, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी ₹१,४०० कोटींच्या आराखड्यास, तर हिंजवडीतील वाहतूक कोंडीसाठी ₹४२६ कोटींच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वतः मंजुरी दिली.
Chakan Infrastructure Plan, ₹1,400 Crore, Hinjewadi Traffic

Chakan Infrastructure Plan, ₹1,400 Crore, Hinjewadi Traffic

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे, ; चाकणमधील रस्ते, पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्थापन, पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्थापन आदींच्या सुधारणांसाठी एक हजार ४०० कोटी रुपयांच्या, तर हिंजवडीतील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ४२६ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी तत्वतः मंजुरी दिली.

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