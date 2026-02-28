चाकण-कडाचीवाडी रस्ता रुतला चिखलात
चाकण, ता. २८ : पीएमआरडीएने सुमारे एक कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या चाकण-कडाचीवाडी रस्त्याची वर्षभरातच दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमण, सांडपाणी आणि टँकर भरताना होणाऱ्या चिखलामुळे वाहनचालकांना अपघाताचा धोका निर्माण झाला असून, नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
कडाचीवाडी ते चाकण चक्रेश्वर मंदिर या मार्गाचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, काही ठिकाणी नागरिकांनी अतिक्रमण करून सांडपाणी रस्त्यावर सोडले आहे. कडाचीवाडी गावच्या हद्दीत एका शेतमालकाने रस्त्याशेजारी पाण्याचे तळे तयार केले असून, तेथून टँकर भरले जातात. या प्रक्रियेत रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी सांडून चिखल होत असल्याने दुचाकी घसरून अपघात होत आहेत. काही ठिकाणी रस्ता उखडण्यात आला असून कचऱ्याचेही साम्राज्य पसरले आहे. पीएमआरडीएच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब कड यांनी केली आहे.