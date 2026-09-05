Chakan Metro DPR: चाकण मेट्रो आराखडा सशर्त मंजूर आळंदीपर्यंत मेट्रो व्हावी; नाशिक फाटा-मोशी मार्गावर अतिरिक्त भूसंपादन नको

पिंपरी : ‘नाशिक फाटा ते मोशी मार्गावर उपलब्ध ६१ मीटर रुंदीच्या हद्दीतच मेट्रोचे नियोजन करावे, अतिरिक्त भूसंपादन करू नये आणि प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी पर्यायी रस्ते विकसित करावेत, ’ अशा अटींसह प्रस्तावित भक्ती शक्ती ते चाकण मेट्रो मार्गिकेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला (डीपीआर) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली. .प्रस्तावित निगडी, भक्ती शक्ती-वाकड-नाशिक फाटा-चाकण मेट्रो मार्गिकेची लांबी ४५.२९५ किलोमीटर आहे. संपूर्ण उन्नत असलेल्या या मार्गिकेच्या मूळ आराखड्यात ३४ स्थानके प्रस्तावित आहेत. शहराची वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि चाकण औद्योगिक क्षेत्राशी असलेला प्रवासी संपर्क विचारात घेऊन हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला आहे.‘‘नाशिक फाटा ते मोशी मार्गासाठी यापूर्वी संपादित अथवा निश्चित केलेल्या ६१ मीटर रुंदीच्या हद्दीतच सुधारित आराखडा तयार करावा..पुण्यात दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी DJ अंगावर कोसळला, ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू.त्यापलीकडे एक सेंटीमीटरही अतिरिक्त भूसंपादन करू नये, ’’ असे मंजूर उपसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘‘मेट्रोची मार्गिका, स्थानके आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचे नियोजन याच हद्दीत करावे. भविष्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महामेट्रो, महापालिका अथवा अन्य शासकीय यंत्रणांनीही अधिक रुंदीसाठी भूसंपादन करू नये, ’’ अशी अट उपसूचनेत समाविष्ट आहे..मेट्रोच्या बांधकामामुळे होणारी संभाव्य कोंडी टाळण्यासाठी मुख्य कामापूर्वी विकास आराखड्यातील पर्यायी रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्याची अट आहे. जोडरस्ते, पर्यायी वाहतूक मार्ग आणि वाहतूक व्यवस्थापनाची व्यवस्था कार्यान्वित झाल्यानंतरच मेट्रोच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी. या सर्व अटी सुधारित प्रकल्प अहवालात स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यास सभेने मान्यता दिली..Vidyanand Bapat : पुण्यात दहीहंडी उत्सवात विद्यानंद बापट यांचा AI व्हिडिओ, मिस्टर बिन यांचा देखील फोटो लावला.पुणे-आळंदी मार्गाला प्राधान्य आळंदी तीर्थक्षेत्र आणि परिसराचा विस्तार लक्षात घेऊन पुणे-आळंदी मेट्रो मार्गाचा प्राधान्याने विचार करण्याची उपसूचनाही मंजूर झाली. या मार्गावर पीएमपीच्या दररोज सुमारे ७०० ते ८०० बसफेऱ्या होत आहेत. वाढती सार्वजनिक वाहतुकीची गरज विचारात घेऊन मेट्रो प्रकल्पाबाबत आवश्यक कार्यवाहीसाठी शासन आणि महामेट्रोकडे प्रस्ताव सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.