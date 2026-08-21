Chakan MIDC Development: ‘चाकण’च्या समस्या सोडविण्यासाठी हालचाली; ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर

तळेगाव स्टेशन : चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील (एमआडीसी) वाहतूक कोंडी, खड्डे, वीजपुरवठ्यातील अनियमितता आणि कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याबाबत ‘सकाळ’ने आवाज उठवत ‘उद्योगविश्वाला ग्रहण’ या मालिकेद्वारे विविध विषय मांडले, तसेच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही निर्देश दिले. यावर खडबडून जाग आलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेने चाकण परिसरात पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. .चाकण परिसरातील प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने कृती आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. चाकणमधील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेमुळे काही उद्योजक स्थलांतरित होण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. याची दखल घेत उद्योगमंत्री सामंत यांनी रविवारी (ता. १६) उद्योजकांशी संवाद साधून तातडीने उपाययोजनांचे आदेश प्रशासनाना दिले. त्यानुसार आता दोन महिन्यांचा अल्पकालीन आणि आठ महिन्यांचा दीर्घकालीन आराखडा राबवण्यास सुरुवात झाली आहे. यात कचऱ्याची समस्या सोडवण्यासाठी ‘पीएमआरडीए’च्या माध्यमातून प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे..Manoj Naravane : पाकिस्तान नव्हे, तर चीन मुख्य आव्हान; शांतता हवी असेल, तर युद्धासाठी सज्ज राहा", माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे मोठे विधान.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) चाकण टप्पा क्रमांक एक, दोन आणि तीनमधील २९ किलोमीटर रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. टप्पा क्रमांक एकमधील निघोजे येथील साडेतीन किलोमीटरचा सहा पदरी रस्ता पूर्ण झाला असून, वासुली ते वराळे दरम्यानचा साडेपाच किलोमीटरचा रस्ताही तयार झाला आहे. सध्या व्होल्क्सवॅगन ते आळंदी फाटा आणि महाळुंगे पोलिस चौकी ते वासुली भामचंद्र सर्कल या दरम्यान १४.६५ किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे भरण्याचे कामही सुरू असल्याचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश भडंगे यांनी सांगितले. यामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे..Monsoon Winds Change : पुढील एक महिना पाऊस नाही?, हवामान विभागाचा अंदाज; समुद्रसपाटीवरील वाऱ्याचे क्षेत्र बदलले.‘महावितरण’कडून रोहित्रांची जोडणी विजेच्या लपंडावामुळे त्रस्त असलेल्या उद्योजकांसाठी ‘महावितरण’ने वेगाने पावले उचलली आहेत. फीडरवरील ‘ओव्हरलोड’ कमी करण्यासाठी पालघर आणि सातारा येथून उच्च क्षमतेची दोन रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) चाकणमध्ये आणली आहेत. त्यापैकी १० ‘एमव्हीए’ क्षमतेचे रोहित्र गुरुवारी (ता.२०) हुंदाई स्विचिंग स्टेशनमध्ये बसविले पुणे परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे आणि अधीक्षक अभियंता सुनील सवाईराम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पथकाने अवघ्या काही तासांत ही जोडणी पूर्ण केली. सातारा येथून येणारे दुसरे रोहित्र रविवारपूर्वी भांबोली येथे कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. तातडीने उपाययोजना करणारे महावितरण हे पहिले खाते ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.