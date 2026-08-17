चाकण एमआयडीसीत अवैध पार्किंगवर कारवाई

कुरुळी, ता. १७ : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी (ता. १७) चाकण एमआयडीसीतील समस्यांची पाहणी करून कालबद्ध उपाययोजनांचे निर्देश दिले. यानंतर वाहतूक पोलिसांनी तातडीने अंमलबजावणी करत तळवडे-महाळुंगे रस्त्यावर अनधिकृतपणे उभ्या असलेल्या ८७ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली. उद्योजकांनी अतिरिक्त वाहतूक वॉर्डनची मागणी केली आहे.
चाकण एमआयडीसी परिसरात अनेक मोठे वाहन उत्पादन करणारे कारखाने आहेत. या कारखान्यांसाठी कच्चा व पक्का माल वाहून नेणारी अवजड वाहने अनेकदा रस्त्याच्या दुतर्फा अनधिकृतपणे उभी केली जातात. यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होऊन अपघात घडत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. उद्योगमंत्र्यांच्या सूचनेनुसारच वाहनावर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महाळुंगे वाहतूक पोलिस निरीक्षक नितीन वाघमारे यांनी दिली. या वेळी उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाने उद्योगमंत्र्यांची भेट घेऊन वाहतूक समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली. एमआयडीसी परिसरातील वाहतूक नियंत्रणासाठी महाळुंगे वाहतूक विभागाला अतिरिक्त वॉर्डन संदर्भात मंत्री सामंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
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