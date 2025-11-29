Chakan Election : घ्या कूपन घ्या जेवण; हॉटेल्स फुल्ल; उमेदवारांची स्पर्धा तीव्र; चाकणमधील निवडणूक प्रचाराला अनोखे वळण!

चाकण : नगरपरिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मतदाराला प्रलोभित करण्यासाठी वेगवेगळे फंडे वापरले जात आहेत .मतदारांना घरोघरी जाऊन भेटवस्तू, साड्या देण्यात येत आहेत तर मतदाराला त्याच्या यादीनुसार मताला रोख रक्कमही दिली जात आहे त्याचे वाटपही सुरू आहे. मतदाराला खुश करण्यासाठी हॉटेलमध्ये मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांकडून जेवणावळी दिली जात आहे .त्यामुळे मतदारासाठी "घ्या कुपन, घ्या जेवण" असा फंडा सुरू आहे..चाकण नगरपरिषद च्या निवडणुकीत सर्व पक्षाचे उमेदवार आपापल्या पद्धतीने प्रचार करत आहेत. प्रचाराची वाहने शहरात गल्लोगल्ली फिरत आहेत. उमेदवारांची कार्याची गाणी ध्वनी फितीवर लावली जात आहेत. सायकल रिक्षावर प्रचार सुरू आहे. भितीपत्रके चिकटवली जात आहेत . पत्रकांचे वाटप उमेदवार, कार्यकर्ते, महिला, पुरुष मतदारांना तरुण, तरुणींना करत आहेत. उमेदवारांच्या प्रचार रॅली शहरातून निघत आहेत. समाज माध्यमावर व्हाट्सअप, युट्युब, इन्स्टा वर रील द्वारे प्रचार केला जात आहे. .Solapur Election : मंगळवेढा नगरपालिका निवडणूक आयोगाचे उत्तर न आल्याने प्रशासनासह उमेदवाराचा जीव टांगणीला!.काही उमेदवारांनी प्रचार वाहनावर स्क्रीन लावून उमेदवाराची कार्याची माहिती नाटिकेद्वारे दिली जात आहे. त्याच्या चिन्हांचा प्रचार केला जात आहे. प्रभागातील काही मतदार विकत घेण्याकडे अनेकांचा कल आहे. निवडून येण्यासाठी काहींनी पाचशे , एक हजार मतदारांची यादी करून ती मते एका मताला अगदी दहा, पंधरा , वीस हजार रुपये देऊन विकत घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. चाकण शहरात मोठ्या प्रमाणात बाहेरील राज्यातील तसेच बाहेरील जिल्ह्यातील मतदार असल्याने हा मतदार आपल्याकडे वळविण्याचा अनेकांनी प्रयत्न चालविला आहे..चाकण शहरातील हॉटेल्स मोठ्या प्रमाणात बुकिंग आहेत. हॉटेल्स मध्ये उमेदवार, कार्यकर्ते मतदारांना कुपन घेऊन पाठवीत आहेत. मतदार हॉटेल चालकांना "घ्या कुपन" असे म्हणत आहेत. एक कुपन एक, दोन ते तीन हजार रुपये खर्चाचे असते त्यामध्ये मतदाराने त्याचा जेवणाचा खर्च करावयाचा असतो. मतदाराने हॉटेल चालकाला कुपन दिल्यानंतर हॉटेल चालक कुपन घेऊन त्यांना जेवण देत आहेत. मतदार त्याच्या कुटुंबासहित हॉटेलमध्ये जेवण घेत आहेत.त्यामुळे हॉटेल फुल्ल आहेत. यामुळे हॉटेल चालकांची मात्र चांदी झाली आहे असे चित्र आहे. प्रत्येक हॉटेलवर मतदारांची गर्दी दिवसा व रात्री मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.