पुणे

ज्येष्ठाचा खून करणाऱ्या तिघांना अटक

चाकण, ता. १९ : नाणेकरवाडी (ता. खेड) येथे किरकोळ धक्का लागल्याच्या वादातून एका ज्येष्ठाचा दगडाने ठेचून खून करणाऱ्या तिघांना चाकण पोलिसांनी ४८ तासांत अटक केली. नाजीर शेख (वय ६०, रा. पश्चिम बंगाल) असे मृताचे नाव असून, तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींना अटक केली.
रोहन मोहन शिंदे, वय २४, रा. वाडा रोड, ता. खेड, मूळ रा. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) योगेश पोपट पवार (वय २३, रा. बिरदवडी, ता. खेड, मूळ रा. भोसरी, पुणे), रवींद्र राजेंद्र शेजुळ (वय ३०, रा. बिरदवडी ता. खेड, मूळ रा. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) असे अटक केलेल्यांची नावे आहेत.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय सोळंके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना गुरुवारी (ता. १४) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास आयएआय कंपनीच्या मागील रस्त्यावर घडली. आरोपींनी किरकोळ वादातून नाजीर शेख यांच्या डोक्यात दगड घालून त्यांना गंभीर जखमी केले होते. उपचारादरम्यान शुक्रवारी (ता. १५) त्यांचा मृत्यू झाला.
घटनेनंतर कोणताही ठोस पुरावा नसताना तपासपथकाने ७० ते ८० सीसीटीव्ही फुटेजची पडताळणी केली. मोबईल लोकेशन आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपींचा पुणे व नाशिक जिल्ह्याशी संबंध असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी खेड, मंचर, संगमनेर आणि नाशिक परिसरात शोधमोहीम राबवून आरोपींना ताब्यात घेतले. ही कारवाई पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चाकण दक्षिण पोलिस ठाण्याच्या तपास पथकाने केली.

