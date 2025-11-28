Chakan Election : महिलांच्या नेतृत्वाला मतदारांची पसंती; चाकणमध्ये भाग्यश्री वाडेकर नगराध्यक्षपदासाठी मजबूत दावेदार!

चाकण : येथील नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत प्रचाराने वेग घेतलेला आहे .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचाराने मुसंडी मारलेली आहे. चाकण शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या अधिकृत उमेदवार भाग्यश्री विवेक वाडेकर यांचा विजय निश्चित असल्याचा मतदारांचा दावा आहे. चाकण येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या अधिकृत उमेदवार भाग्यश्री विवेक वाडेकर यांनी शहरातील प्रचारात मुसंडी मारली असल्याचे मतदारांचे म्हणणे आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार भाग्यश्री वाडेकर यांनी शहरात घरोघरी, दारोदारी प्रचार सुरू केलेला आहे . मतदारांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. .यावेळी मतदारांना भेटून त्या मी उच्चशिक्षित आहे. चाकण शहर हे स्मार्ट सिटी करण्याकडे तसेच चाकण शहरांमध्ये केंद्रशासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना आणण्यासाठी मी प्रयत्न करणार आहे. माझे सासरे कालिदास वाडेकर यांनी चाकण शहराच्या सुधारित पाणीपुरवठा योजना मंजूर होण्यासाठी मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा सातत्याने केला त्यामुळे चाकण शहरासाठी सुमारे १६० कोटी रुपयांची सुधारित पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली त्यामुळे मतदारांनी त्यांचे कौतुक केले. अनेक महिलांनी त्यांना या योजनेचा पाठपुरावा केला याबद्दल औक्षणही केले. .चाकण शहर स्मार्ट सिटी करणार.शहराच्या प्रलंबित पाणीपुरवठा योजनेसाठी माझे सासरे कालिदास वाडेकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला व त्या योजनेचे काम सुरू झालेले आहे. लवकरच चाकण शहराला सुधारित पाणीपुरवठा योजनेचे पाणी मिळणार आहे. शहरातील विविध समस्या सोडविण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे.शहरातून प्रचार करत आहे त्यावेळी मतदारांचा मला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत आहे. महिलांचा पाठिंबा मिळत आहे तरुणींचा पाठिंबा मिळत आहे. मी एक उच्च शिक्षित तरुणी असल्याने चाकण शहराच्या नगराध्यक्ष पदासाठी उच्चशिक्षित महिला असणे गरजेचे आहे. .कारण चाकण शहरातील समस्या अनेक आहेत.त्या समस्या सोडवण्यासाठी हुशार तसेच अभ्यासू महिला नगराध्यक्ष पदी असणे गरजेचे आहे . त्यामुळे मला नागरिकांचा मतदारांचा मोठा पाठिंबा आहे. महिला मतदारांनी भाग्यश्री वाडेकर यांच्याशी चर्चा करताना सांगितले की,"शहरातील मतदारांचा तसेच महिला वर्गाचा तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. तुमचे शिक्षण एमबीए झालेले आहे. त्यामुळे शहरातील समस्या सोडविण्यासाठी तुमच्या या शिक्षणाचा नक्की फायदा होणार आहे व तुमचा विजय निश्चित असल्याचे सांगितले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.