Chakan Election : महिलांच्या नेतृत्वाला मतदारांची पसंती; चाकणमध्ये भाग्यश्री वाडेकर नगराध्यक्षपदासाठी मजबूत दावेदार!

Women Leadership : चाकण नगरपरिषद निवडणुकीत भाग्यश्री वाडेकर यांच्या प्रचाराला महिलांसह तरुण मतदारांचा मोठा पाठिंबा मिळत आहे. शहराच्या विकासासाठी उच्चशिक्षित नेतृत्वाची गरज असल्याचे मतदारांचे मत एकवटत आहे.
Rising Support for Bhagyeshree Wadekar in Chakan Election

हरिदास कड
चाकण : येथील नगर परिषदेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत प्रचाराने वेग घेतलेला आहे .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचाराने मुसंडी मारलेली आहे. चाकण शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या अधिकृत उमेदवार भाग्यश्री विवेक वाडेकर यांचा विजय निश्चित असल्याचा मतदारांचा दावा आहे. चाकण येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या अधिकृत उमेदवार भाग्यश्री विवेक वाडेकर यांनी शहरातील प्रचारात मुसंडी मारली असल्याचे मतदारांचे म्हणणे आहे. नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार भाग्यश्री वाडेकर यांनी शहरात घरोघरी, दारोदारी प्रचार सुरू केलेला आहे . मतदारांच्या गाठीभेटी घेत आहेत.

