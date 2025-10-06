Chakan Nagarparishad Election : कही खुशी, कही गम ! चाकण नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण

चाकण - येथील नगरपरिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ मध्ये होत आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी मुंबई येथे मंत्रालयात आरक्षण काढण्यात आले. यामध्ये नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण महिलेचे आरक्षण निघाले आहे. अशी माहिती चाकण नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी डॉ. अंकुश जाधव यांनी दिली..नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण पुरुष, इतर मागासवर्ग पुरुष यासाठी राखीव न झाल्याने विविध पक्षाच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीचा जो चंग बांधला होता, नियोजन केले होते त्याला मात्र सुरुंग लागला आहे. त्यामुळे 'कही खुशी, कही गम' असे चित्र दिसत आहे..चाकण नगरपरिषदेची स्थापना झाल्यापासून ही दुसऱ्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. चाकण नगरपरिषदेचे एकूण २४ सदस्य आहेत. नगराध्यक्ष मिळून सदस्य संख्या २५ आहे. चाकण नगरपरिषदेचे एकूण बारा प्रभाग आहेत. चाकण नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पद हे सर्वसाधारण पुरुष, इतर मागासवर्ग पुरुष, महिलासाठी राखीव झाले असते तर निवडणुकीत चुरस मोठी होती..त्यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंगे बांधली होती. काही फील्डिंग लावली होती. सर्वसाधारण महिलेचे पद आल्याने काही नगरसेवक त्यांच्या सौभाग्यवतींना रिंगणात उतरवणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण होणार आहे.सर्व साधारण महिलेच्या जागेवर इतर मागासवर्ग गटातील महिलेलाही निवडणूक लढविता येते त्यामुळे चुरस मोठी होणार आहे. चाकण नगरपरिषद ही 'ब' वर्गातील आहे. चाकण शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ४१,११३ आहे. प्रत्यक्षात चाकण शहराची नगरपरिषदेच्या हद्दीतील लोकसंख्या दीड लाखावर पोहोचलेली आहे. या निवडणुकीसाठी साधारणपणे ३७ हजार मतदार आहेत..महिलांना महत्त्व...चाकण नगरपरिषद नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाल्याने विविध पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्या असणाऱ्या महिलांना महत्व आले आहे. उच्चशिक्षित तरुणी, महिला या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत असे चित्र आहे.विविध पक्षाचे पदाधिकारी ,कार्यकर्ते आपल्या सौभाग्यवतींना नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत उतरविणार आहेत त्यामुळे चुरस वाढेल. नगराध्यक्षपदाची निवडणूक ही लोकनियुक्त असणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रभागातील मतदार नगराध्यक्ष पदासाठी महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.